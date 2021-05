¿Compartirías habitación con un extraño? Habitaciones para dos en Idealista por 325 euros

Precios de alquiler desorbitados o habitaciones que parecen sacadas de una verdadera película de terror. Y ahora, habitaciones compartidas. Es la nueva fórmula que utilizan muchos caseros para sacar partido a sus viviendas en alquiler y no es precisamente barato.

En verano, los campamentos infantiles son una buena manera de conseguir que los niños entablen amistades con desconocidos y vivan una autentica 'aventura' veraniega. Pero durante el año...lo que sí es una auténtica aventura es conseguir alquilar piso. La última novedad parece, precisamente, un campamento ya que ahora se ofrecen habitaciones compartidas con un extraño. La habitación cuesta en torno a unos 300 euros al mes, aunque al ser compartida, se pagaría entre los dos o tres inquilinos. Antena 3 Noticias ha podido encontrar anuncios como estos en el portal Idealista:

idealista habitaciones compartidas

"Se alquila habitación para compartir con otra chica, la chica ya está dentro" y además, en el anuncio, añaden: "leer bien". Avisado queda todo aquel interesado.

idealista habitaciones compartidas

En esta otra habitación, no hay literales. Aunque ya puede ser un buen amigo o al menos alguien con el que dormir no sea algo incómodo, porque en esta habitación se tiene que dormir pegado. Y para guardar la ropa de los inquilinos haría falta un acuerdo, porque el espacio tampoco es que sea muy amplio.

idealista habitaciones compartidas

Si dormir con un extraño no era suficiente, hay habitaciones que incluso tienen el baño en la misma zona común, es decir, que podríamos dormir frente a un retrete o junto a la ducha. Por no hablar de la intimidad de quien lo utilice.

Precios desorbitados en las capitales

"Hombre, yo preferiría que no" explica una joven a Antena 3 Noticias. "Puede ser muy difícil (la situación, la convivencia) pero es que los precios están muy altos" trata de justificar otra joven. Encontrar piso en Madrid o en Barcelona, parece misión imposible para quienes necesitan mudarse o independizarse. Los precios son cada vez más elevados y los metros cuadrados por vivienda, cada vez más reducidos. De hecho, las condiciones de muchos pisos no son ni las óptimas ni las más agradables para vivir. Y aunque ahora, para reducir esos gastos, se intenta alquilar habitaciones dobles o triples, hay quienes no están convencidos del todo porque "se puede hacer duro".