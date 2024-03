Renovar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) es un procedimiento esencial para mantener actualizada tu identificación oficial. Este documento es fundamental para realizar numerosas gestiones y trámites tanto en el ámbito público como privado.

Si tu DNI está a punto de caducar y no sabes cómo renovarlo, lee atentamente este artículo porque te indicamos paso a paso cómo renovar tu DNI, desde la solicitud de cita previa hasta la recogida de tu nuevo documento. También te informamos del precio que tiene hacer este trámite.

Pasos para renovar el DNI

Para renovar el DNI, debes acceder a la página web www.citapreviadnie.es, acreditar tu identidad rellenando tus datos personales, elegir el trámite que desees hacer (renovar el DNI), elegir una provincia y después seleccionar la oficina y marcar el horario que quieras realizar el trámite.

No obstante, si no quieres hacerlo de forma online a través de la página web de la Policía Nacional, puedes llamar al teléfono de cita previa correspondiente. Debes saber que renovar el Documento Nacional de Identidad tiene un coste de 12 euros.

Para la renovación del DNI, necesitarás presentar los siguientes documentos:

Una fotografía reciente en color del rostro, tamaño 32x26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar tu identificación.

El DNI anterior (en caso de pérdida o extravío se requerirá denuncia previa o comunicación de tal incidencia al equipo de expedición).

Una vez completado el proceso, recibirás un resguardo con los datos de tu renovación. El nuevo DNI estará listo para ser recogido en la misma oficina de expedición en unas semanas. Es importante recordar la fecha y hora de recogida indicada en el resguardo.

¿Cuándo caduca el DNI?

Todos los DNI llevan en el anverso una fecha de validez o fecha de caducidad. La fecha que esté reflejada en ese apartado será la fecha a partir de la cual nuestro Documento Nacional de Identidad carecerá de validez. Por lo tanto, tienes que renovarlo antes de la misma.

El periodo de validez del DNI dependerá de la edad que tenga el titular y contará desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones en adelante. De este modo, tendrá una validez de dos años cuando el solicitante no haya cumplido los 5 años de edad, de cinco años cuando el titular haya cumplido los 5 años de edad y no haya alcanzado los 30 en el momento de la expedición o renovación, de diez años cuando el titular haya cumplido los 30 y no haya alcanzado los 70, y permanente cuando el titular haya cumplido los 70 años y para personas mayores de 30 años que acrediten la condición de gran inválido. Además, en algunos casos especiales, solo tendrá validez durante un año.

Recuerda que no está permitido tener el Documento Nacional de Identidad caducado, así que tendrás que renovarlo antes de que se cumpla la fecha de caducidad. A partir de ese momento, dicho documento carecerá de validez.