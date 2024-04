¿Sabías que Whatsapp tiene más de 2.000 millones de usuarios? Es una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo porque, además de mandar mensajes, videos y fotos; también te permite otras funciones adicionales como compartir ubicaciones, estados de texto y multimedia, y realizar llamadas y videollamadas en tiempo real.

Bloquear un contacto de Whatsapp es otra de las opciones que te ofrece esta aplicación. En este sentido, es una función útil que te permite controlar quién puede comunicarse contigo. Ya sea para evitar mensajes no deseados, mantener tu privacidad o simplemente para no tener interacciones no deseadas.

¿Cómo bloquear un contacto de Whatsapp?

Para bloquear a un contacto o a una persona que te escribe, primero debes entrar al chat que tengas con esta persona (directamente en tu lista de conversaciones, o iniciando un nuevo chat) y después, una vez estés dentro del chat, tienes que pulsar en el nombre del contacto arriba del todo y darle al botón rojo de “Bloquear” que te aparecerá junto al número de teléfono del contacto. Si es alguien que no tienes en tus contactos, tendrás una opción de bloquear directamente en la parte inferior de la pantalla.

También puedes bloquear contactos desde la configuración de Whatsapp, tanto en Android como en iOS. Lo que tienes que hacer es entrar en el apartado de Privacidad, y pulsar en la opción de Bloqueados. Además de la lista de contactos bloqueados, también tendrás la opción de añadir uno nuevo.

¿Qué consecuencias tiene bloquear a alguien en Whatsapp? Pues que dejarás de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado. Este contacto al que has bloqueado tampoco podrá ver tu foto de perfil, ni la última hora en la que te has conectado. Tampoco podrá ver si estás en línea ni tus estados cuando los publiques de forma pública.

Si bloqueo a alguien en Whatsapp, ¿se enterará?

Si decides bloquear a alguien, lo sabrá al momento, así que no, no hay ningún método para bloquear a alguien en Whatsapp y pasar desapercibido. La persona bloqueada va a saber lo que ha pasado, sobre todo si hasta ahora veía tu imagen de perfil y la última hora de conexión y, de repente, ya no puede hacerlo. Pero la red de mensajería WhatsApp no notifica a sus usuarios cuando otro lo bloquea, solo se puede dar cuenta por los indicios anteriores.

Ahora bien, si te arrepientes de esta decisión podrás volver atrás y desbloquear a esa persona. De esta manera, podrá volver a enviarte mensajes y ver tu estado y perfil. Pero, como tal, no le llega ninguna notificación de que ha sido desbloqueada.