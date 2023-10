Colas para comprar los viajes del Imserso: un 75% de los mayores prefieren islas y destinos de costa

Jubilados y pensionistas llenan ya las agencias de viajes de muchos puntos de España para comprar los viajes que oferta el Imserso. Sara Pascual de viajes Nautalia explica "nosotros les asesoramos, les orientamos y les indicamos cuando tienen que venir para que aprovechen la oportunidad. Si no sale un destino, les buscamos otras opciones".

Este año hay 70.000 plazas más disponibles. Los mayores buscan sol, mar y buenas instalaciones y es que un 75% de los destinos están ubicados en zona de costa. Manuel Sánchez, usuario del Imserso dice: "Mi preferencia son las islas y si puede ser Canarias, mejor".

Esta campaña 2023-2024 que acaba de arrancar lo hace con 900.000 beneficiarios. Miguel Cebrián de la agencia de viajes Doctor Travel de Valencia dice: "A las agencias nos aporta de beneficio 14,50 euros por cliente y plaza, y a los hoteles unos 25 euros aproximadamente por persona y día".

José María Borja de hoteles Sea You añade: "A pesar del escaso margen a muchos establecimientos les compensa porque mantienen a su plantilla y el hotel abierto todo el año. Sin embargo, a otros no les salen las cuentas, no hay ganancia".

Son viajes subvencionados en los que el Estado invierte 300.000 millones de euros. Los hay desde 115 hasta 405 euros, según fechas, días, medio de transporte y lugar elegido.

Desde mediados de noviembre se puede empezar a viajar. Una temporada que se extiende hasta el mes de junio con más plazas y más destinos culturales y de naturaleza.