No he cobrado el ERTE o el paro en enero, ¿qué puedo hacer? ¿cómo reclamar al SEPE?

Los retrasos en los cobros de ayudas como los ERTE o el paro han sido constantes desde el inicio de la crisis provocada por el coronavirus. Cada mes, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recibe en su página web múltiples reclamaciones de afectados que no han recibido el ingreso de su prestación por desempleo.

La situación en enero no fue diferente a la de meses anteriores: algunos beneficiarios no recibieron el ingreso de su ayuda correspondiente en su cuenta bancaria. A estos se les suman los nuevos desempleados que se quedaron sin trabajo a comienzos de año tras el fin de la Navidad y a causa de los nuevos cierres, sobre todo, en el sector de la hostelería y el comercio. La esperanza para todos los afectados reside en reclamar en febrero lo que no recibieron en enero y poder cobrarlo todo antes del día 28.

¿Qué puedo hacer si no he cobrado el ERTE?

Las personas que todavía no han percibido el subsidio pueden presentar una reclamación formal en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal o enviar un correo electrónico a miprestacion2020@sepe.es con todas las dudas. Se debe tener en cuenta que hay que esperar 30 días desde que se solicitó la prestación y que la respuesta del SEPE puede tardar entre 20 y 45 días.

Si no se recibe ningún tipo de respuesta por parte de la administración significa que la reclamación fue desestimada mediante silencio administrativo. En estos casos habrá que recurrir a la vía judicial para intentar cobrar la ayuda 30 días después de que fuese denegada.

El estado de la prestación se puede consultar llamando al teléfono de información oficial del SEPE: 900 81 24 00, de lunes a viernes de 8.00 horas a 20.00 horas. A través de la línea telefónica atenderán gestores que al facilitarle los datos oportunos podrán acceder al expediente personal. También se puede consultar a través de la sede electrónica. Para acceder al portal del SEPE hay que disponer de DNI electrónico, certificado digital o número clave. Una vez dentro hay que dirigirse al apartado 'personas', después 'prestaciones' y finalmente 'consulte su prestación'. En esta última será necesario introducir el número del DNI, el número de teléfono, fecha en la que se solicitó el ERTE y el código IBAN de la cuenta bancaria. Una vez incluidos todos los datos se podrá saber si la ayuda está aprobada, pagada o pendiente de cobro.

Prórroga de los ERTE

El pasado 27 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de medidas sociales en defensa del empleo, en el que se prorrogan los ERTE hasta el 31 de mayo de 2021.

En este mismo Decreto-ley se aprobó el Plan Mecuida, que permite a quien esté asalariado y no pueda trabajar por tener menores o personas dependientes a cargo tener derecho a que la empresa reduzca su jornada hasta, incluso, el 100%. La disminución de la jornada implicará la reducción del sueldo en la misma proporción. Quien ya disfrute de una jornada reducida podrá modificarla o ampliarla.

¿Cómo reclamar si no he cobrado el paro?

Si la incorporación al paro es reciente, las causas del retraso se pueden deber a la falta de documentación o a la necesidad de informes para resolverla. En caso de que la resolución haya sido aprobada, si la administración no emite el pago dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación, se deberá reclamar por escrito. Cuando la resolución judicial o el reconocimiento de la obligación fallen a favor del desempleado, se abonarán unos intereses, fijados por la Ley de Presupuestos, por la demora.

La falta de cobro también puede deberse a que el afectado no renovó la tarjeta de demanda y el SEPE retuvo el pago por incumplimiento o porque en meses anteriores se le haya ingresado una cantidad mayor a la que le correspondería cobrar al beneficiario y, por ello, la administración le retiene las retribuciones hasta liquidar la deuda.

Para reclamar el impago del paro hay que seguir el mismo procedimiento que para requerir un ERTE: presentar la queja en las oficinas del SEPE o enviar un correo electrónico a miprestacion2020@sepe.es exponiendo todas las dudas.

Problemas con el Ingreso Mínimo Vital

A comienzos de este año, el Gobierno planteó cambios en el proceso de gestión para facilitar que todo aquel que no lo hubiera solicitado -se estima que unas 300.000 personas podrían necesitar este subsidio- pueda hacerlo. Para ello, se necesitará la colaboración de los ayuntamientos, comunidades autónomas y servicios sociales para poder estar en contacto con los más vulnerables.

Cabe recordar que, a partir de enero, la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza fue incorporada por la Seguridad Social dentro del Ingreso Mínimo Vital.

Para saber si se tiene o no acceso al cobro de este subsidio, la Seguridad Social creó un simulador en su página web con el que los solicitantes se pueden orientar antes de hacer oficial la solicitud. Si los beneficiarios de la prestación tienen dudas durante el proceso de petición o si quieren hacer una reclamación, la Seguridad Social facilita el número de teléfono 900 20 22 22. También se pueden hacer gestiones desde la Sede Electrónica.