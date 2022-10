Las claves y requisitos de la nueva tarifa de gas para las comunidades de vecinos

Desde que este miércoles se publicó en el BOE la nueva tarifa regulada para las calderas comunitarias de gas, las administraciones de fincas, comunidades y los propios vecinos no dejan de preguntar por ella. Esta nueva tarifa ayudará a ahorrar 800 euros al año.

La mayoría de comunidades se acogerán a esta medida, debido a las fluctuaciones y subidas repentinas en el precio del gas, pero ¡ojo!, porque tiene algunos requisitos.

"Las comunidades tienen que estar al día con los pagos con su comercializadora actual", indica Diego Rodríguez, de Avogar Lugo, "y, a mayores, deben tener pasadas las inspecciones del reglamento de eficiencia energética de las instalaciones térmicas". Sin olvidar que antes del 1 de octubre de 2023 también están obligados a incluir contadores individuales en el edificio, salvo causas estructurales.

Para Luis Corral, presidente de una comunidad de vecinos de Lugo, esta nueva tarifa les "interesa" porque en noviembre estaban pagando "a 0,10€ el kWh y ayer se encontraba a 0,40€/kWh". Con estos precios disparados, los vecinos tienen claro qué hacer con la calefacción. "No no, todavía no la encendí", nos comenta Amparo.

Las cuentas parecen fáciles, pero para que el descuento sea efectivo, el consumo debe ser igual a la media del que se hizo en los últimos cinco años. "Es necesario no pasarse para que no se dispare la factura", recuerda Rodríguez. Si no es así, las comunidades pagarán otra tarifa más un incremento del 25%. Es una de las fórmulas para que el consumo no se dispare y así también seguir frenando el cambio climático.

Pese al duro invierno que se prevé, Amparo no quiere ver a su marido "pasando frío" en casa. Tiene mantas, pero también encenderá la calefacción cuando toque, porque calor en casa… no puede faltar.