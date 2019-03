El Círculo de Empresarios propone que los trabajadores sin formación cobren menos que el salario mínimo

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, ha planteado rebajar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a las personas que no tienen formación y ha justificado esta petición en que "hay que dar trato desigual a formación desigual". En un desayuno informativo organizado en el Club internacional de Prensa, Oriol ha dicho que se trata de "sacar a los nini (jóvenes que ni estudian ni trabajan) del limbo en el que viven" pero además ha apostado por "una segunda reforma laboral" que aproxime el coste del despido a la media europea, que está en 18 días por año trabajado.

En este sentido, Oriol ha lamentado que la reforma laboral de 2012 haya bajado el coste sólo de 45 a 33 días, ya que una vez que se hace una reforma se debería haber apostado por "colocar a España a la cabeza, no seguir dejándola a la cola de Europa".

Sobre el salario mínimo, Oriol ha abogado por que "sólo se aplique a partir de que se tenga cualificación o se haya hecho formación dual". En este sentido ha propuesto que se permita a las empresas "coger a chavales sin cualificación, que hagan formación dual, con un salario inferior al marcado, hasta que produzcan lo que cobran". Oriol ha criticado el actual sistema de protección al desempleo y ha asegurado que en España "nadie acepta un trabajo si tiene por delante dos años de prestaciones".

En su opinión, el sistema "en lugar de estimular va en contra de la motivación" y ha recordado que actualmente hay un millón de personas "con cero cualificación" y un salario mínimo "y te obligan a pagarles aunque no valgan para nada". Por ello ha insistido en que "a gente diferente le tienes que dar un trato diferente. No se puede homogeneizar un mercado que no es homogéneo".

Oriol ha criticado el actual marco regulatorio al que ha responsabilizado de la muerte de muchas empresas en España. La presidenta del Círculo ha puesto de ejemplo que si una empresa hace un contrato indefinido y se queda sin demanda, "está obligada a pagar encima 33 días al trabajador", es decir, "que le va mal y tiene que meter la mano en la caja y sacar dinero para indemnizar". Por ello, ha apostado por "menos número de contratos de trabajo, más flexibilidad y aproximar el coste del despido a la media de Europa" pero también un marco regulador más favorable al crecimiento de las empresas.

La presidenta del Círculo de Empresarios también ha denunciado que España sea hoy un país "que no permite que florezcan las iniciativas y que pone pegas para todo" y aquí se ha referido a la lentitud en la concesión de licencias. Oriol ha señalado que "en la medida en que se esté dando a funcionarios o burócratas poder arbitrario sobre la concesión de licencias, se está dando el poder de que te tengan que hacer el favor".

Ha comentado que "un país que funciona por favores es un país susceptible de convertirse en corrupto". Oriol también ha dicho que "una política lenta en leyes y con leyes redactadas de mala calidad", da lugar a "un sistema sobrerregulado con una justicia interpretativa, que genera muchas incertidumbres y abre a puerta a la corrupción".