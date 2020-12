Cierra StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche en Londres no aguanta la pandemia del coronavirus

Malas noticias para Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche. Su restaurante StreetXO, ubicado en Londres, se ha visto obligado a echar el cierre a causa de la pandemia del coronavirus y las condiciones del Brexit.

Dabiz Muñoz fue su creador, y su esposa, Cristina Pedroche, una de las socias mayoritarias tras invertir dinero ante la marcha de varios inversores. Pero el coronavirus y el Brexit les han jugado una mala pasada a tan solo cuatro años después de su apertura.

El chef español ha tomado la decisión de iniciar un proceso de insolvencia y liquidación de StreetXO en Londres, por el que pagaba 400.000 euros anuales sólo en alquiler. Una decisión que se debe al transcurso de los acontecimientos.

Primero llegaron las restricciones de la pandemia, que en sus meses más duros obligó a cerrar todos los comercios, incluido este restaurante de Muñoz.

Seguidamente, un incendio en las cocinas de otro de sus negocios, DiverXO, provocó el cierre temporal y la consecuente reforma del restaurante. Al poco tiempo, varios de los trabajadores del chef dieron positivo en coronavirus, por lo que se alargó el cierre más de lo que habría gustado.

Ahora, las nuevas restricciones impuestas en Reino Unido ante la evolución del coronavirus y las condiciones de salida de la Unión Europea han puesto entre la espada y la pared al reconocido chef, que se despide de Londres con el cierre definitivo de StreetXO.

Sin embargo, el matrimonio no pierde la esperanza, y de acuerdo a las declaraciones de Cristina Pedroche a Europa Press, seguirán apostando por las cocinas con X. “Nos ha pasado de todo, pero no me quejo. Estamos bien, tenemos muchas ganas, muchas ideas y mucho talento para seguir”.

Dabiz Muñoz abre un nuevo restaurante, GoXO

A pesar de todo, Dabiz Muñoz no se rinde. Con ayuda de su esposa, Cristina Pedroche, se lanzó a abrir un nuevo restaurante hace apenas unas semanas, GoXO.

Se trata de un servicio de comida a domicilio, una decisión marcada por la pandemia del coronavirus que ha obligado a cambiar las costumbres de la hostelería. Situado en el Paseo de la Castellana de Madrid, GoXO sigue la misma filosofía por la que muchos han apostado: si el cliente no viene a nosotros, nosotros iremos a ellos.

DiverXO consigue tres estrellas Michelín

La decisión de cerrar definitivamente al público su restaurante londinense StreetXO viene aparejada de una buena noticia. Otro de sus negocios, localizado en Madrid, ha conseguido recientemente una nueva estrella Michelín. Con ello, ya son tres los reconocimientos de este tipo que acumula en su estantería DiverXO, siendo el único de la capital en mantenerlos.