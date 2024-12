ChatGPT llega a Whatsapp: guarda su número y empieza a hablar con la Inteligencia Artificial

Se acabó lo de usar una aplicación o meterse en una página web. A partir de ahora, tendremos ChatGPT más cerca que nunca: en la agenda de contactos del móvil. ¿Qué hay que hacer para usarlo? Pues es muy fácil, OpenAI ha publicado el número de teléfono de ChatGPT: (+1) 1-800-242-8478. Solo tenemos que guardarlo en contactos y ya estamos listos para hablar con la inteligencia artificial.

Seguramente, te estés preguntando que para qué quieres tenerlo en WhatsApp. Según sus creadores, va a ser una forma más fácil, sencilla y directa de hablar con el chatbot. La idea es que puedas hacerle las mismas preguntas que le hacías antes pero, ahora, sin salir de WhatsApp como si fuera un amigo más. Aunque hay que tener un detalle en cuenta, esta versión de ChatGPT no tendrá acceso a información en tiempo real. Es decir, no le puedes preguntar qué tiempo hace hoy o un resumen de las noticias del día. Pero seguirá traduciendo en segundos cualquier texto, recomendándote recetas healthy, haciéndote una tabla de ejercicios para ponerte en forma o una ruta para encontrar la mejor trattoria de Roma.

Ventajas y desventajas

Lo positivo de este cambio en el uso de ChatGPT es que va a permitir que cualquier persona que tenga WhatsApp en el móvil pueda usarlo, sin necesidad de descargar más aplicaciones. La cara B, la parte negativa, es que no va a tener disponibles todas sus funcionalidades. Por ejemplo, el modo de voz no podrá usarse, tampoco podremos enviarle notas de audio y la función de compartir imágenes (que podría ser bastante útil desde el móvil), de momento, no estará operativa. Aunque no se descarta que todo esto se vaya incorporando poco a poco.

ChatGPT, ayúdame... ¡con los regalos de Navidad!

En estas fechas todos estamos pensando en lo mismo: ¿qué le compro a mi madre? ¿y a mi padre? ¿y a mi hermana? ¿y a los abuelos? Todos estamos agobiados con los regalos porque, hay que reconocerlo, cada año se complica más. Queremos ser originales y sorprender pero no siempre es fácil. Pues, buenas noticias: a partir de ahora ChatGPT puede echarnos un cable con esos regalos que se nos resisten. Es importante ser muy específico y proporcionarle todos los detalles posibles sobre la persona en cuestión. Y si no quieres que se vaya de presupuesto, puedes indicarle un precio máximo.

Con todos esos datos, ChatGPT te va a escribir toda una lista de posibles regalos. Nosotros hemos ido un paso más allá y como tenemos pendiente el amigo invisible en la redacción, le hemos pedido un poco más de ayuda. Buscamos un regalo útil pero original. Divertido y también económico. Y aquí os dejamos algunas de sus ideas: pelota antiestrés, un kit de supervivencia laboral, una caja sorpresa o unos calcetines divertidos.

