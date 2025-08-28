Casi 30 vuelos cancelados y 50 con retraso en el aeropuerto Barcelona - El Prat por el mal tiempo

El aeropuerto El Prat en Barcelona se ha visto obligado a cancelar y retrasar entre 60 y 90 minutos varios vuelos por "meteorología adversa". En concreto, hay 29 vuelos cancelados y alrededor de 50 retrasados, según datos de Aena. El aeropuerto de Barcelona-El Prat está operando al 60 % de su capacidad, según fuentes del sector.

El mal tiempo también afecta a los vuelos que tenían previsto aterrizar este jueves en Barcelona. Se calcula que 15 de las salidas previstas para este jueves han sido canceladas, y 14 de los vuelos que debían llegar a Barcelona no lo harán, por la previsión de fuertes lluvias en la costa de la capital catalana. Hay más de cincuenta vuelos afectados con destino Viena, París, Ibiza, Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Dublín o Roma, entre otros destinos.

Desde Protección Civil de la Generalitat mantienen activada la alerta del Plan especialde emergencias por inundaciones en Cataluña (Inuncat) y piden a la población extremar la prudencia ante las previsiones de acumulación de lluvia este jueves.

Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, activan para hoy la alerta naranja por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, además de lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las precipitaciones más fuertes se esperan en el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur.

"Condiciones de meteorología adversa por tormentas y cumulonimbos en el área de Barcelona pueden ocasionar regulaciones por seguridad. Seguimos pendientes de la evolución meteorológica de @AEMET_Esp. Si vas a volar, consulta con tu aerolínea el estado de tu vuelo", publica @ENAIRE, el gestor de navegación aérea en España, en la red social 'X'.

El temporal ha llevado a varias aerolíneas que operan en el aeropuerto de El Prat a adelantarse a los problemas con cancelaciones preventivas de vuelos.

Los pasajeros tienen varios derechos frente a las compañías aéreas:

Derecho a la información en la salida y en las etapas del viaje.

Derecho a reembolso si hay un retraso de más de 5 horas, si tu vuelo se cancela, modifican tu trayecto o te deniegan el embarque.

Derecho a reclamar y a compensaciones, si son pertinentes.

Derecho a no ser discriminado por tu nacionalidad, lugar de residencia o discapacidad.

Derecho a indemnización, anticipos y asistencia en caso muertes o lesiones por accidentes.

Por ahora, las compañías han ofrecido a los clientes afectados la posibilidad de tomar otros vuelos o recuperar el dinero de los billetes.

