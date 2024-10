Caos en los trenes regionales: más de 12.000 usuarios afectados por las obras del corredor mediterráneo

Las obras de mejora del corredor mediterráneo siguen avanzando. Sin embargo, para muchos usuarios en Cataluña, se han convertido en un problema. Más de 12.000 pasajeros de trenes regionales experimentan cada día demoras, colapsos en el servicio y aglomeraciones, lo que ha empujado a algunos a tomar medidas drásticas, como mudarse temporalmente para evitar los retrasos que afectan a su vida laboral.

Desde que dieron comienzo las obras, el pasado 1 de octubre, los usuarios se han topado con los efectos de un servicio ferroviario que, entre constantes retrasos y una sobrecarga de pasajeros, ya no cumple con los horarios. Ana Gómez, portavoz de la plataforma 'Dignitat a les Vies', ha denunciado la situación: "Llegamos a la estación y el tren de Reus no ha llegado, los trenes no son puntuales, tienes que ir a trabajar… incluso hay peleas en los andenes para ver quién sube primero". Gómez describe un ambiente de tensión y desesperación, donde la falta de información y la saturación de pasajeros aumentan el malestar entre los usuarios.

Personas que cambian de casa para ahorrar tiempo

Este clima de incertidumbre ha llevado a algunos a tomar decisiones significativas para poder cumplir con sus responsabilidades laborales. Marta, de 37 años, residente en Tortosa, ha tenido que alquilar una habitación en Tarragona para reducir los tiempos de viaje. "He hecho una renuncia personal importante. Estoy aquí entre semana, aunque tengo una hipoteca en Tortosa", explica. A pesar de este sacrificio, Marta afirma que lo hace para poder cumplir con su labor y que sus alumnos no se vean perjudicados por un sistema ferroviario que, en sus palabras, "no funciona".

Albert, otro usuario afectado, también ha optado por mudarse. Junto con su pareja, decidió trasladarse a las afueras de Barcelona para evitar la pérdida de tiempo en un trayecto que antes le ocupaba cinco horas diarias. "Lo hablé con mi pareja y decidimos buscar un piso cerca de la ciudad. Ahora solo tardo diez minutos caminando". Con tono de frustración, Albert expresa su deseo de que “los políticos usen el tren o el metro para ir a trabajar".

A pesar de la habilitación de autobuses y algunas líneas de tren adicionales, muchos usuarios consideran que estas medidas son insuficientes. La falta de personal y la carencia de información adecuada han agravado la situación. Un usuario relata que "llegas a Barcelona y nadie te dice lo que tienes que coger, la app ni funciona", evidenciando así la falta de apoyo en las estaciones y en las plataformas de información de Renfe.

Por su parte, tanto Renfe como el Departament de Territori han asegurado que están trabajando intensamente para mitigar las consecuencias de las obras. Sin embargo, la situación sigue siendo insostenible para miles de personas, quienes demandan una mejora efectiva en el sistema de transporte

