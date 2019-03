Bruselas conocía el fraude de Volkswagen y no tomó medidas

Hace dos, Janez Potocnik era el comisario europeo de Medioambiente. Alertado por algunas informaciones escribe al responsable de Industria. No habla en ningún momento de marcas en concreto pero dice estar preocupado porque algunos motores parecen haberse adaptado para cumplir con los requisitos de emisiones en las pruebas, pero que fuera de ellas contaminan dramáticamente. Por eso, le pide a su colega que tome medidas como la retirada de certificados a los coches que incumplan la normativa o la imposición de medidas correctoras.

Un mes después, el comisario Antonio Tajani responde que desde 2011 está en marcha el proyecto Emisiones Reales y que debería entrar en funcionamiento tres años después de aprobarse la ley, es decir, a finales de 2017.

El Comisario de Industria ha dicho que estas cartas -que ha sacado a la luz el Financial Times- demuestran que Bruselas no se cruzó de brazos cuando conoció el problema, aunque no ha sido hasta dos años después -Estados Unidos detecta el fraude de las emisiones de Volkswagen- cuando se han empezado a tomar medidas.

Los ministros europeos de Medio Ambiente se reunían en Luxemburgo y el asunto estaba en la agenda. ”Vamos a enviar una carta a la industria del automóvil. Necesitamos unos fabricantes que no nos engañen, que respeten la calidad del aire y nuestra salud, decía la presidenta del Consejo.