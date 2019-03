El Black Friday se supera con ofertas que ni imaginas: desde cirugías estéticas a divorcios o hipotecas

Cada año la cita se repite, lo que comenzó celebrándose únicamente en Estados Unidos, se ha extendido a gran parte del resto del mundo.

Desde cirugías estéticas, a divorcios o hipotecas con descuentos especiales. Porque este viernes negro ya no es solo de la tecnología. Ahora, hasta las piruletas pueden tener descuento.

En una clínica, por ejemplo, esta semana hacerse un retoque sale a mitad de precio. Que decides divorciarte antes del viernes, en algunos bufetes ofrecen 'separación inmediata, al 50%'. Parecido con tatuajes, depilación láser... precios muy bajos, todo con el fin de aprovechar esta fecha para darse a conocer.

Y no solo eso, porque estos días hasta sacarse la nacionalidad española puede salir más barato, hasta el 35%. Los trabajadores confirman que los resultados son increíbles.

Productos para todos los públicos, hasta para los más particulares, como un cojín con la cara de Nicolas Cage, o un bálsamo labial de bacon. No se libran ni los que no quieren nada, ellos también tienen su producto, pues ya existe un paquete que no contiene nada en su interior y aun así, cuesta 10 euros.