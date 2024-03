Bitcoin marca récord un nuevo récord y ya se cambia por más de 60.000 euros

El Bitcoin es la criptomoneda que ahora mismo se cambia por más de 60.000 euros. Eso vale un solo Bitcoin. "Está en máximos históricos", asegura el experto en criptomonedas Javier Sanz, CEO de ADSLzone.

La meteórica revalorización del bitcoin refleja una revalorización de prácticamente el 44% sólo en el mes de febrero, su mejor mes desde diciembre de 2020 y de más del 60% en lo que va de año, mientras que desde octubre del año pasado la subida rondaría el 160%.

La creó en 2008 alguien bajo el seudónimo de SATOSHI NAKAMOTO. ¿Pero qué es exactamente? Pues una moneda virtual, no existe. El Banco Central Europeo dice que el valor es cero, pero mientras la siguen intercambiando. El Bitcoin no es ni reserva de valor, porque tiene mucha volatilidad. No es unidad de cuenta porque no puedes pagar en ningún comercio hoy con esta moneda. En este sentido, "no cumple las funciones del dinero", según Sanz. Sube o baja únicamente por la especulación.

Casas pagadas con Bitcoin

En una inmobiliaria de Cartagena se puede comprar con Bitcoins casas. "Para el vendedor no hay ningún problema porque él recibe el dinero de su venta en euros. Es una transacción totalmente segura", dice Pedro Niego, CEO en RK Gesprocasa.

Según asegura, ahora hay cinco o seis viviendas vendidas con este sistema. "La gente se está animando", dice.

Además, cada vez hay más establecimientos, CRYPTOFRIENDLY, así se llaman. Se ha desatado una fiebre inversora. La cotización del Bitcoin no para de subir pero ojo con los riesgos. "Si invierte en Bolsa hay un supervisor, pero si invierte en Bitcoin, quién es el supervisor", dice Sanz.

¿Qué está pasando? La duda es si estamos o no ante una burbuja.

