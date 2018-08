Benidorm registra un 'lleno técnico': no quedan plazas hoteleras para alojarse

Estos días no es fácil pasear por Benidorm, en las terrazas no hay un hueco libre y los hoteles están rozando el 100% de ocupación. Incluso en días como el de hoy, donde el tiempo no acompaña.

Las tormentas han provocado una bajada generalizada de los termómetros de la provincia de Alicante, que han marcado a las 15 horas 23 grados en Benidorm. Se trata de la temperatura más baja registrada a esta hora en el observatorio provincial de Alicante desde el pasado 23 de junio, con la diferencia de que ese día el mercurio bajó de 20 grados a las siete de la mañana y este jueves lo ha hecho a primera hora de la tarde.