Basilio Aragón, camionero en contra de la huelga: "Que te tiren una piedra desde un puente es un intento de asesinato"

Este pasado lunes, la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte daba a conocer un nuevo parón, siete meses después de la huelga de marzo, tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre la ley del coste. El 86% de los votantes transportistas apostaron por el 'sí' a estos paros, frente al no del 12%. Sin embargo, son muchos los que ahora, dos días después, se desmarcan de esta convocatoria y se niegan a secundar los paros ante posibles pérdidas económicas.

Basilio Aragón, camionero, es uno de ellos. Aunque se posiciona contra la huelga, asegura no poder sumarse por ser asalariado. Este lunes, en Antena 3 Noticias, ha mostrado su malestar y ha cargado duramente contra los convocantes, asegurando no contar con los apoyos necesarios para llevar a cabo este paro.

"No entiendo por qué se le está dando tanto bombo y metiendo tanto miedo a la gente en el cuerpo", ha denunciado este camionero. "No suman ni 200 afiliados, entonces la situación no es similar a la de marzo [haciendo alusión a la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte]. Ni siquiera parecida. No va a tener ni la cuarta parte de fuerza que tuvo la última convocatoria".

Asimismo, Aragón ha subrayado que las asociaciones de transportistas están en contra de esta huelga, asegurando que "la gente no se está sumando" al parón programado para este lunes, 14 de noviembre. Asimismo, ha resaltado que "la gente no va a parar, y quien te dice que sí es por miedo".

Apela a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Por otro lado, Basilio Aragón, durante la entrevista en Antena 3 Noticias ha apelado al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para frenar la fuerza de este movimiento.

"Si la Guardia Civil y la Policía hacen su trabajo, tendrá menos fuerza", ha asegurado. "Esta gente está amenazando con un paro más contundente: tirar piedras más grande, pinchar más ruedas y quemar más camiones. Por tanto, dependerá de lo que hagan las fuerzas de seguridad".

"Como no tienen gente para hacer un paro en condiciones, se van a basar en la violencia. Que te tiren una piedra desde un puente a 90km/hora cargado con 40 toneladas es un intento de asesinato", ha concluido.