El Banco de España reconoce una posible 'grexit' y avisa que no vale cualquier acuerdo

Restoy advierte de que no vale un acuerdo a cualquier precio, y que un acuerdo con Grecia que no sea razonable y sólido puede ser peor que un "no acuerdo", porque podría provocar que la unión monetaria no funcionara en el futuro.



En la clausura del curso "El nuevo modelo económico, lecciones de la crisis", organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Restoy ha indicado que el objetivo es que las partes sigan negociando para que Grecia siga en el euro.



En cualquier caso, ha dicho que es necesario evitar cualquier tipo de planteamiento "unilateral y oportunista" del Gobierno griego, que conllevaría la salida de la moneda única.



Restoy ha reconocido que no es fácil evitar este escenario y ha añadido que, si se hace sobre una base que debilite al euro, tiene "muy poco sentido".



El subgobernador del Banco de España ha insistido en que no hay que llegar a un acuerdo "como sea", porque si no es sólido puede originar que no funcione la unión monetaria en el futuro.



Asimismo, ha admitido que el asunto griego es de una "gran preocupación" y ha recalcado que el tiempo se acaba.



Restoy ha abogado por hacer todo lo posible para que Grecia no salga del euro y se ha mostrado confiado en que los últimos esfuerzos darán sus frutos.