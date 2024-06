Baja ligeramente el precio del aceite de oliva

La vertiginosa subida del precio del aceite de oliva se ha frenado. Su coste se ha abaratado un 2,1% entre abril y mayo. según los últimos datos Índice de Precios al Consumo (IPC) facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es uno de los artículos más costosos de nuestra cesta de la compra, en tan solo un año su precio se ha incrementado hasta llegar al 62,8%, un porcentaje desproporcionado que ya ha iniciado un primer descenso. El aceite no bajaba de precio desde enero de 2023. Aún así Ricardo Serra, presidente de ASAJA en Andalucía, se muestra prudente de cara al futuro señala ante los micrófonos de Antena 3 Noticias para no crear falsas expectativas: "No pensamos que vaya a haber grandes caídas en los precios, simplemente en función de cómo se desarrolle el verano y según vayan las producciones, los precios se irán adaptando a precios más normales con respecto a los del año pasado".

El aceite de oliva es un producto básico en nuestra cesta de la compra, los consumidores han notado muy "levemente esa bajada". "Sigue estando muy caro, debería bajar más", nos cuentan a pie de supermercado.

Dependencia del clima y de la demanda

Desde ASAJA (Asociación Agraría de Jóvenes Agricultores) son realistas con la situación actual: "Seguirá manteniéndose un precio alto porque la demanda es alta". Sin embargo, las previsiones apuntan a que la próxima cosecha podría ser buena gracias a las lluvias caídas y que eso repercutiría en la bajada de precios: "Dependemos del cielo, de las temperaturas, del mercado... dependemos de todo para que esos precios bajen de verdad".

El presidente de ASAJA insiste: "Hasta que no llegue el principio de campaña y no tengamos claro que opciones de producción tenemos no sabremos cómo va a estar el mercado de futuro". "En ese sentido habrá una transición en precios que se irá adaptando en función de la demanda y también en función de la producción que tengan los productores", añade sobre este asunto.

La responsabilidad de los intermediarios

Fernando es un agricultor que lleva toda la vida trabajando en el campo, se queja de los escasos beneficios que se llevan cuando entran en la cadena de distribución, criticando a los intermediarios del sector: "A nosotros nos pagan lo mínimo y luego lo venden por mucho más".

Si se incrementa la cosecha, se incrementará la producción y por lo tanto asistiremos a una disminución de precios en el aceite.

Mientras llega esa bajada de precios tan esperada por todos, el consumo medio ha caído 18,3% en el último año.

Se espera que ese ajuste de precios tenga lugar entre septiembre y enero, los expertos calculan en que pasaríamos de pagar 7-8 euros a pagar 4 o 5 euros. Esa disminución aún está en el aire. Que el deseo se convierta en realidad es cuestión de tiempo.

