El aviso de Repsol sobre 2 grandes proyectos por el pacto PSOE-Sumar: "Tienen que estar en 'stand by'"

Para cerrar un acuerdo de investidura, PSOE y Sumar concretaron buscar reducir la jornada laboral en la próxima legislatura de 40 horas a 37,5 horas. Además sin reducción salarial. Ese es el objetivo que era primordial para Yolanda Díaz en la negociación. También en el acuerdo queda pactado impuestos a las grandes compañías y a la Banca. Y continúan las reacciones del mundo empresarial al pacto.

El presidente de Petronor, filial de Repsol, ha dejado claro que la compañía no se irá de España, como sí hizo Ferrovial. Pero ha querido mandar un nuevo mensaje al Gobierno: la compañía ya deja en el aire la puesta en marcha de, al menos, dos proyectos en nuestro país.

Emiliano López, presidente de Petronor y consejero de Repsol, ha avisado en declaraciones a EITB: "Si no hay un marco regulatorio estable y previsible, pues lógicamente las inversiones tienen que estar en 'stand by'". Estos dos proyectos en el aire son un potente electrolizador y una planta industrial que se instalaría en País Vasco y cuya inversión aún no se ha cerrado.

Según el consejero de Repsol, "los impuestos son un activo importante para el bienestar de la ciudadanía" y, por tanto, "necesarios". Sin embargo, apostilla que "los impuestos y la recaudación exigen también una maximización en la gestión pública, y en la eficacia y eficiencia de los servicios públicos".

Un gran acuerdo fiscal

Uno de los grandes puntos del acuerdo entre PSOE y Sumar se basa en "un gran acuerdo fiscal". Para Yolanda Díaz, "en España no hay justicia fiscal" porque un "pequeño autónomo tributa al 17,5% mientras que una gran multinacional lo hace al 3,8%".

"Lo que vamos a hacer es que las grandes empresas pagarán un impuesto de sociedades al 15% pero sobre el resultado contable. Sobre los beneficios reales que perciben y no solo los que nos dicen que perciben", dijo la ministra de Trabajo en funciones. La coalición anunció que si sale la investidura, se reforzará el impuesto a la Banca y a las energéticas.