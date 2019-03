Las asociaciones de autónomos han llegado a un preacuerdo para aumentar la base mínima de cotización en un 1,25% en 2019, lo que supondrá una subida de la cuota de entre 12 y 14 euros al mes, según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El preacuerdo, que todavía no es definitivo y cuyos detalles se cerrarán en próximas reuniones, no concreta el tipo que se aplicará, que oscilará entre el actual (29,8%) y el de la última propuesta del Gobierno (31,4%). En cualquier caso, se incorporará la cotización -además de por contingencias comunes- por contingencias profesionales, cese de actividad y formación profesional, que hasta ahora no eran obligatorias.

Esto implicará una subida de la cuota mensual de entre 12 y 14 euros mensuales, según cálculos de Trabajo, aunque ATA ha cuantificado la subida entre 50 y 60 euros anuales y Upta en una media de 60 euros, en línea con las subidas de los últimos quince años.

El cálculo de estas asociaciones implica que los tipos apenas se moverán de la situación actual, mientras que el del ministerio supone una subida de tipos de al menos un punto. A cambio, los autónomos recibirán mejores prestaciones, como derecho a cobrar por cese de actividad, formación, contingencias profesionales y una bonificación del 100% por incapacidad temporal, según ambas organizaciones.

El Ministerio de Trabajo ha celebrado el principio de acuerdo que, precisan fuentes del departamento, se ha alcanzado en una reunión solicitada por Upta en la que esta asociación ha ejercicio de mediador, una labor que fuentes gubernamentales han agradecido. En este encuentro, ATA se ha sumado al preacuerdo que ya estaban dispuestas a suscribir el resto de asociaciones -Upta, Uatae y CEAT-, que todavía está pendiente de incorporar matices y de su ratificación conjunta.