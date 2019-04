Aumenta en Grecia el respaldo al 'sí' a Europa a dos días del referéndum

El escenario griego se tambalea según cuál sea el resultado del referéndum del próximo domingo. Si gana el 'no', Tsipras asegura que llegará a un acuerdo con los acreedores y el lunes negociará en Europa con más fuerza. "Si gana el 'no', y es un 'no' mayoritario, le aseguro que al día siguiente iré a Bruselas y firmaré un acuerdo respaldado por los griegos", aseuraba Tsipras.

Sin embargo, qué pasa si gana el 'sí'. Tsipras insinúa que podría dimitir porque, dice, no ha tenido tiempo de enamorarse del cargo de primer ministro.

Varoufakis lo deja más claro aún en una entrevista, en la que, tras ser preguntado si seguirá siendo ministro de Finanzas, responde que "no lo seré". Aclara que se niega a firmar un acuerdo que no incluya reestructurar la deuda; "antes de hacerlo me corto un brazo".

Tsipras no concreta cuándo abrirán los bancos, pero tranquiliza a los griegos de que no habrá una quita de sus depósitos.

A 48 horas del referéndum, el FMI reconoce que la deuda griega es insostenible, necesita una quita y 52.000 millones más".