El ataque de Pedro Sánchez a los empresarios por rechazar el SMI: "No suben ni un céntimo a sus empleados"

El presidente del Gobierno ha confirmado hoy que el salario mínimo interprofesional subirá un 8%, hasta alcanzar los 1.080 euros mensuales. Este incremento se ha cerrado sin el apoyo de los empresarios que ya habían mostrado su rechazo al considerar que "no se dan las condiciones" necesarias para llevar a cabo la medida.

Al respecto, Pedro Sánchez ha insistido en que sus decisiones en materia económica son contrarias a las que adoptarían los "neoliberales", a quienes ha criticado con dureza. "Todos los estudios académicos serios coinciden en que no es la transición ecológica ni la inmigración, coinciden en que el problema no empezó el año pasado sino que se exacerbó hace una década con la crisis financiera y que ha continuado a través de dos procesos que arrancaron con la gestión neoliberal que se hizo de ella", ha dicho.

Sánchez señala a los empresarios

En su intervención el jefe del Ejecutivo también ha defendido las subidas de impuestos y la gestión de los fondos europeos, y ha acusado a los empresarios de no subir los sueldos todo lo que deberían. "Es evidente que el poder adquisitivo se ha reducido, y parte de la responsabilidad evidentemente, la tiene la política cuando, por ejemplo, nos ha faltado el valor y el coraje de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Y otra parte de responsabilidad, y se dice sin tapujos, la tiene el sector privado, en concreto algunas grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, que pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero no suben ni un céntimo el salario a sus empleados", ha criticado.

El líder de la oposición no ha tardado en responder a estas declaraciones de Sánchez contra los empresarios. Alberto Núñez Feijóo le ha recordado al presidente que "el primero que insulta" a los empresarios es él. "La señora Belarra insultó gravemente a un distribuidor de alimentos y el señor Planas la corrigió. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que corregirla si el primero que insulta a los empresarios es usted? No le entiendo", le ha reprochado Feijóo, quien también ha aprovechado la ocasión para exigir a la coalición de Gobierno que "haga algo para que los españoles recuperen el poder adquisitivo perdido".