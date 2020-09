Así son las bodas en tiempos de coronavirus: aforo limitado, sin barra libre ni baile y acabar antes de la 1 de la madrugada

Las bodas programadas para los próximos meses se tendrán que celebrar con restricciones por los rebrotes de coronavirus en toda España. Las Comunidades Autónomas han impuesto una serie de normas para estas celebraciones que incluye reducción de aforo, prohíbe la barra libre y los bailes y establece un horario límite.

Las bodas deben concluir como mucho a la 1 de la madrugada. Hay algunos novios que se lo toman con humor: "Así la noche de bodas va a dar más de sí" dicen con picardía María del Mar y José Manuel que se casarán la semana que viene.

Repartieron 300 invitaciones, pero ahora la mitad de esos invitados se quedará en casa porque el aforo de las bodas se ha reducido. Muchos no irán porque temen al virus: "Ha fallado gente mayor, joven también porque el miedo es muy legítimo" cuenta María Jesús.

María del Mar y José Manuel llevan dos años organizando su boda. Ellos siguen adelante y no están dispuestos a retrasarla aunque saben que no será como ellos querían y, sobre todo, que echaran de menos el contacto con su gente: "Los besos y abrazos con los tuyos" se lamenta José Manuel.

Marisa también se vestirá de blanco el próximo fin de semana. La pandemia no ha truncado sus planes y asegura que "se llevará con alegría porque es un momento muy especial".

Bodas por streaming

Los organizadores de bodas ya están ingeniándoselas para que todos aquellos que tenían previsto ir y no puedan por la limitación de aforo no se pierdan la ceremonia. "Si la abuela no puede venir o los familiares de Italia, proponemos retransmitir la boda por streaming" asegura Mercedes Arcas, coordinadora de bodas.

El sector intenta, como puede, adaptarse pero las restricciones de las bodas están provocando muchas cancelaciones.