Artur Mas: "El tiempo para la negociación soberanista no se ha agotado"

El Círculo de Economía ha pedido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que dé una "segunda oportunidad" al diálogo con España y ha avalado la eventual celebración de una consulta "legal" y "bien informada" sobre el futuro político de Cataluña. El presidente de este grupo de presión empresarial, Antón Costas, ha aprovechado su estreno en las jornadas económicas de Sitges para pedir al presidente de la catalán "cierta paciencia" en su reivindicación de celebrar una consulta soberanista en Cataluña y para subrayar que el tiempo para la negociación no se ha agotado, sino que el tiempo político "se crea".

Artur Mas no ha respondido directamente a la apelación de Costas, pero ha recordado que ya ha habido "segundas y terceras" oportunidades por parte de Cataluña, por lo que ha retado al Estado a asumir "riesgos". De hecho, Mas ha emplazado al Estado a presentar a los catalanes una propuesta "seria" y "creíble" para Cataluña y a someterla a votación junto a la defendida por las instituciones catalanas, a la vez que ha advertido que cualquier solución al proceso catalán pasa "por las urnas".

Ante más de 200 empresarios, Mas ha admitido que el proceso soberanista genera "incertidumbres", pero ha remarcado que incluso el referéndum en Escocia, a pesar de ser pactado, también deja abiertos interrogantes, y ha concluido que "nadie sabe" qué sucederá al día siguiente de la consulta catalana, convocada inicialmente para el 9 de noviembre, porque "no hay ni un solo precedente".

Por su parte, el presidente del Círculo ha admitido que hay "un malestar bastante amplio" en Cataluña y un deseo de "gran parte" de la población de tener mayor autogobierno, a la vez que en España existe la necesidad de llevar a cabo una reforma "amplia e importante" desde el punto de vista legal y constitucional para facilitar, precisamente, el encaje de Cataluña en España. Frente esos dos problemas, opina Costas, "una de las soluciones es preguntar a la ciudadanía qué es lo que quiere, consultarla", un paso que considera "lógico", siempre que se realice conforme al marco legal. "Creemos que una consulta legal y bien informada es una consulta válida", ha afirmado el presidente de este grupo de presión empresarial, que ha remarcado que las dos necesidades, la española y la catalana, "no son excluyentes". Al final de la intervención de Mas, Costas le ha invitado a asistir a las jornadas del próximo año.

En un primer momento, el presidente catalán ha contestado "espero", aunque ante las sonrisas de los asistentes ha puntualizado: "Espero y confío", ante la incertidumbre sobre si agotará o no su mandato. La jornada inaugural de la XXX Reunión del Círculo de Economía ha contado también con la participación del ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, que no se ha referido al debate soberanista y ha centrado su discurso en la marcha de la economía española. No obstante, De Guindos y Mas han mantenido un breve encuentro aprovechando su coincidencia en este foro empresarial, que clausurará el sábado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El titular de Economía ha anunciado que el Gobierno trabaja en la reforma de la ley concursal con el objetivo de ayudar a que las compañías que sean viables mantengan su actividad y que este instrumento no sea una mera "trituradora" de empresas. Asimismo, ha dado por supuesto que el Tesoro público rebajará de nuevo su previsión de emisiones para este año, para situarla "claramente" por debajo de los 59.000 millones de euros netos. Por otra parte, De Guindos ha dicho que espera contar el 15 de julio con las ofertas vinculantes de las entidades financieras interesadas en la compra de la nacionalizada Catalunya Banc, cuya marca comercial es CatalunyaCaixa.