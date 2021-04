En ocasiones los anuncios de pisos y casas en venta o en alquiler en Idealista y el resto de portales inmobiliarios dejan mucho que desear. Espacios minúsculos, humedades o precios elevados convierten esos espacios en una especie de zulos.

La cuenta parodia de Twitter 'El Zulista' se encarga de recoger todos estos anuncios de Idealista y subirlos en su cuenta. Esta página se dedica a denunciar aquellas viviendas tan abusivas que parecen una broma, aunque son una realidad.

Una de sus últimas publicaciones es un trastero de 1,86 metros cuadrados que se alquila por 35 euros al mes. "Por solo 35€ al mes podrás hacerte emprendedor y tener tu propio zulo local. 1,86 m² en los que si eres apañado hasta podrás meter un colchón para echarte la siesta", se puede leer en la publicación.

Montañas de electrodomésticos o pisos de solo 10 m² también son populares en la página: "Hoy os traemos zulo parisino de 9m² para que puedas vivir con glamour! Armaricocina y fregavabo! Sin ducha ni wc para que socialices haciendo cola en el rellano para poder evacuar tus fluidos o sólidos corporales. No lo dejes escapar! Solo 520€/mes".

Cataluña empezará a multar por pisos con alquileres fuera de mercado

Para evitar estos precios abusivos, la Generalitat ha anunciado este miércoles que empezará a sancionar a los propietarios de viviendas que las tengan alquiladas a precios por encima de lo estipulado por el índice de referencia de Cataluña. Hace poco conocíamos el caso de un anuncio en el portal Idealista en el que pedían 380 euros por el alquiler de un estudio de 8 metros cuadrados "sin cédula de habitabilidad" en Barcelona

Las sanciones, que pueden ir de los 3.000 a los 90.000 euros, se pondrán en marcha después de que el departamento de Territorio y Sostenibilidad haya finalizado la primera fase de detección de contratos de alquiler que no se ajustan a la ley de contención de rentas, y de hallar 30 contratos con irregularidades.

En un comunicado, esta consellería ha apuntado que, entre estos 30, abundan las irregularidades por no haber hecho constar en el contrato el índice de referencia de precios, lo que impide cotejar las rentas; no haber individualizado los gastos que se incluyen en el alquiler o no haber detallado las características que justificarían la superación de la renta establecida por el índice.