Antonio Garamendi acusa a Yolanda Díaz de querer "regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por las empresas"

Si desde Trabajo se tendía la mano este lunes a la patronal para intentar llegar a un acuerdo para la reducción de la jornada laboral, 24 horas después el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusa al ministerio que dirige Yolanda Díaz de "gobernar contra las empresas".

"Cambiar las reglas de juego en mitad del partido (...) reducir la jornada para cumplir pactos políticos es gobernar contra las empresas, contra los ciudadanos, contra los intereses de sus votantes" ha señalado Garamendi durante su discurso ante la asamblea general celebrada este martes. Reprocha a Díaz que reducir la jornada a 37,5 horas semanales "equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por las empresas".

Las negociaciones para conseguir cumplir el acuerdo de legislatura entre PSOE y Sumar encadenan meses de reuniones. Después de este discurso, Garamendi criticó ante los medios la actitud de los sindicatos que han llegado a amenazar con movilizaciones si no se reduce la jornada, cuestionando que lo hagan después de haber firmado el pasado año el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2024, 2025 y 2026.

"No aceptamos ni ultimátum, ni trágalas" ha aseverado a la par que advierte: "A mí no me tienen que invitar a ninguna mesa". Garamendi insiste en que si no hay un entorno predecible las empresas se ven obligadas a actuar desde una "actitud defensiva". "Nosotros no tenemos que pedir un asiento en el diálogo social, nosotros hemos construido el diálogo social" y ha subrayado: "A mí no me tienen que invitar a ninguna mesa. Yo soy la mesa, soy parte de la mesa".

Entiendo que para algunos sea más cómodo no tenernos en la mesa porque no somos amiguetes de nadie ni queremos ser cómplices de futuros fracasos", ha asegurado. Con el auditorio puesto en pie y con una ovación cerrada, Garamendi ha cerrado su discurso ante la asamblea apelando a la unidad, la confianza y la independencia. "Nos merecemos respeto", ha dicho para después repetir que la patronal "no se siente concernida por acuerdos políticos" y ha reclamado seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma y estabilidad política para que las empresas puedan crear empleo.

El presidente advirtió a Trabajo que "quizá, algún día", tendrá que "dar cuenta de un deterioro del empleo y explicar por qué las empresas ya no contratan como antes". "No nos sentimos concernidos por los acuerdos políticos de otros. Seguimos dispuestos a dialogar en torno a una mesa de negociación pero tampoco a decir siempre que sí. No hay nada más democrático que decir sí cuando quieres decir sí y no cuando quieres decir no".

Además volvió a plantear que los trabajadores pudieran cobrar una nómina en bruto y que luego la Seguridad Social les realice a ellos todas las retenciones para que puedan conocer "el esfuerzo de las empresas" y los costes que afrontan. Hace algunos meses ya trasladó esta idea cosechando fuertes críticas de los sindicatos y de miembros del Gobierno como Yolanda Díaz (Trabajo) y Elma Saiz (Seguridad Social). El presidente de la patronal defendió que "para que podamos estudiar mejor el coste real del empleo, quizás podríamos pagar todo el bruto de una nómina a nuestros trabajadores" y que la Seguridad Social les hiciera el cobro de las cotizaciones, como se hace con los autónomos, que son 3,3 millones de personas. Ello también permitiría que las personas pudieran en mayor medida "pedir explicaciones" sobre "qué se hace" con el dinero de los impuestos, según Garamendi. Por último, y en alusión a las críticas recibidas por este planteamiento meses atrás, aseveró: "Ya lo dije, y lo sigo diciendo, y lo vamos a seguir diciendo, aunque a algunos no les guste".

