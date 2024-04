Yolanda Díaz responde a Garamendi: "Es imprudente que se deje secuestrar por un discurso más propio de Trump o Milei"

En las últimas horas hemos visto el choque entre el ministerio de Trabajo y la CEOE por las cotizaciones sociales. Yolanda Díaz y Antonio Garamendi se han enzarzado en un cruce de reproches y acusaciones que parece no tener fin. El primero en poner el tema sobre la mesa fue el presidente de la patronal, Antonio Garamendi: "creo que lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores su salario total y que cada trabajador fuera el que organizara su declaración ante la Seguridad Social. Sería la forma de ver el coste real de los salarios en España". Es decir, la idea de Garamendi es que el trabajador reciba su nómina íntegra y sea él, como ocurre con el IRPF, el que declare ante Hacienda y la Seguridad Social "porque llega un momento que puede ser casi el doble de lo que, realmente, llega al bolsillo", añade el presidente de la CEOE.

Yolanda Díaz: "Son palabras impropias e incorrectas"

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ha tardado en responder a esas palabras. Lo ha hecho a través de un tuit: "es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei y Trump".

Poco después, la vicepresidenta se ha acercado a dar su apoyo a los trabajadores de IVECO, en Madrid, que continúan con sus protestas ante la subida salarial de un 1% que les plantea la empresa. En su discurso, Díaz ha comentado esa propuesta de Garamendi: "le pido al señor Garamendi que asuma el puesto que ostenta, las cotizaciones sociales no son limosnas, representan lo mejor del sistema de protección social en España que es el sistema público de pensiones". Ha insistido la vicepresidenta en que las palabras del presidente de la CEOE son "impropias y profundamente incorrectas" y que Garamendi "debe comportarse". También le ha acusado de "frivolizar" con las cotizaciones sociales y de dirigirse solo a "los que pueden vivir con planes de pensiones privados".

Garamendi responde: "es un poco demagógico"

Todo esto no ha sentado nada bien al presidente de la patronal: "parece mentira que la ministra de Trabajo diga que yo he dicho que los trabajadores tienen que pagar las cotizaciones, yo no he dicho eso. Las cotizaciones las pagan las empresas". Garamendi ha querido matizar sus palabras: "yo solo he dicho que creo que es muy importante que los ciudadanos seamos conscientes de los impuestos que pagamos y hay un coste de impuestos en los salarios que el trabajador es bueno que conozca". Conviene, según el presidente de la CEOE, que todos nos hagamos la misma pregunta: "¿cuánto de mi nómina se lleva el Estado?". Porque es cierto que las cotizaciones las paga "administrativamente", dice Garamendi, la empresa pero, realmente, añade, "es un dinero que el empleado está pagando".

Los argumentos y acusaciones de Yolanda Díaz para Garamendi son "un poco demagógicos". Y sobre la comparación con Trump y Milei, el presidente de la patronal ha dicho que prefiere no tomárselo en serio: "yo no estoy en política, voy a sonreír... porque la gente que me conoce sabe que soy bastante moderado".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com