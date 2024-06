Ana Duato mantiene su inocencia y niega haber ocultado ingresos: "Hacienda sabía lo que cobraba"

Ana Duato ha acudido a los juzgados para declarar como acusada de un presunto fraude fiscal de 1,9 millones de euros entre los años 2010 y 2017. Duato lo ha hecho un día después de que Imanol Arias —actor y compañero de la serie 'Cuéntame cómo pasó' en la que participaron durante años— lo hiciese y reconociese haber cometido el fraude a Hacienda y aceptase la multa y una condena de 26 años de prisión.

La actriz se enfrenta a 32 años de prisión solicitados por la Fiscalía Anticorrupción. Además, su marido, Miguel Ángel Bernardeu, productor de la citada serie, también se encuentra imputado y se enfrenta a 18 años por fraude en el IRPF de los ejercicios 2011, 2012, 2014 y 2015.

La actriz solo ha contestado a las preguntas de su abogado

En el comienzo de su declaración, Duato ha sido preguntada si iba a contestar a las preguntas y ella ha dicho que iba "a contestar únicamente a mi abogado". En este interrogatorio, se le ha preguntado por la persona que hacía las declaraciones fiscales y ha asegurado que era "el despacho de Nummaria". Despacho al que llega, según las declaraciones de la actriz, entre 2006 y 2007 y de la mano de "el consejero (Luis Martín)", quien "nos recomienda a Fernando Peña".

Al ser preguntada por personas del despacho, Duato niega conocer a alguien, tan solo "a Fernando Peña como responsable y Pedro Mena", el contable del despacho Nummaria.

La actriz mantiene su inocencia

Ana Duato se enfrenta a 32 años de prisión por presunto fraude fiscal. Sin embargo, a diferencia de su compañero de profesión —así como 9 de los hasta 30 acusados— no ha querido llegar a cualquier acuerdo con el Fiscal, por lo que de esta manera se mantiene firme en su inocencia y así lo ha defendido este mediodía.

En su testimonio ha negado tajantemente haber ocultado a Hacienda los ingresos correspondientes a varios capítulos de la serie citada anteriormente, los cuales se rodaron entre 2014 y 2017. Duato explica que es la propia productora quien adelantaba todo el presupuesto y que después era auditado por el medio de comunicación en el que se emitía dicha serie, siendo Hacienda el último en recibirlo.

La actriz también ha asegurado que era ajena a los temas tributarios: "No me ocupaba de la parte económica". Además, explica que desde el primer momento, tanto ella como su marido, trasladaron a Peña que "queríamos hacer todo bajo un marco de legalidad y no tener ningún problema", recordando que cuando la Agencia Tributaria les abrió una inspección "nos dijo que no había ningún problema porque todo se había hecho perfectamente legal".

