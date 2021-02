Sin cotizar a la Seguridad Social dado que su actividad es doméstica y no remunerada, las amas y amos de casa trabajan 365 días al año durante 24 horas. Más de tres millones de mujeres en España no han cotizado lo suficiente como para tener una jubilación, pero ahora, las amas de casa que cumplan unos requisitos podrán optar a una pensión de jubilación no contributiva.

Lo malo es que será mínima, para poder cubrir los gastos necesarios de la persona que no ha cumplido su mínimo del cotización. Serán unos 100,68 euros al mes y los requisitos que se deben cumplir para adquirirla son:

Tener una renta menor de 5.538,40 euros anuales.

de 5.538,40 euros anuales. Tener 65 años o más .

. Ser español o residente del país desde hace más de 10 años.

del país desde hace más de 10 años. En caso de ser persona discapacitada: tener entre 18 y 65 años, llevar como mínimo cinco años residiendo en el país y que la discapacidad sea del 65% o mayor.

Otros de los requisitos necesarios son aquellos indicativos por parte de la Seguridad Social. Y si compartes domicilio podrían variar las cantidades de las pensiones:

Viviendas de dos personas: 9.425 euros

personas: 9.425 euros Viviendas de tres personas: 13.292,16 euros

personas: 13.292,16 euros Viviendas de cuatro personas: 17.169,04 euros

También se tendrá en cuenta si los solicitantes a la pensión no contributiva son padres o hijos, y esto moderaría también las cantidades de las pensiones. Se prevé un aumento del 0,9% de todas las pensiones en España para 2021. Esto fijará la pensión máxima en 402,72 euros al mes y una mínima de 100,68 euros