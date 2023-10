Aluvión de llamadas en las gestorías de gente que no consigue cita: "La Administración es un desastre"

Trámites que antes se resolvían directamente en estas oficinas, ahora son "imposibles". Fernando es uno de los afectados. Le están quitando más de 200 euros de su pensión por una deuda con la Seguridad Social que ya pagó pero no consigue cita ni que le den información. "Llamo, llamo, llamo y no me dan cita. Nada, no hay medio de ponerme en contacto con ellos". Así lleva seis meses.

Dice que "es una vergüenza" y que las Administraciones "funcionan fatal". Por eso, no le ha quedado más remedio que acudir a una asesoría. Le siguen cobrando las cuotas erróneamente y con 600 euros que le quedan de pensión asegura que no puede vivir "que lo pasa mal". Dice que su gestora María Ángeles es su "salvadora".

Las gestorías no dan abasto. El teléfono no para de sonar en la de María Ángeles, en Madrid. "Yo ya estoy diciendo cuando me llaman que no puedo conseguir citas". Muchas personas acuden no porque necesiten asesoramiento sino por el problema de las citas en las oficinas de la Seguridad Social o del SEPE.

"Llama gente desesperada", nos cuenta una de las trabajadoras. Gente que no consigue cobrar una pensión o la prestación por desempleo "trabajo que antes no hacíamos". Desde el covid la Administración es un desastre", afirma. Están saturadas de trabajo. Es la vía rápida a la que recurren algunos ciudadanos hartos de esperar.

Hay gestores captando clientes a las puertas de Tráfico

También hay colapso con el papeleo de Tráfico. Incluso hay gestores captando clientes a las puertas de las oficinas de Jefatura. Pedro es el propietario de una de ellas. Nos cuenta que su negocio ha aumentado "un 30 o 40%, porque la gente no tiene tiempo de estar pinchando cada 15 minutos para conseguir una cita". Están cansados de llamar desesperadamente y no conseguir que les atiendan. Estrés y un gasto extra que muchos no pueden asumir.