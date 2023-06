La AIREF pone en duda los datos de Escrivá sobre el Ingreso Mínimo Vital

Los datos de la AIREF sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) contrastan mucho con los que ha dado el Ministerio de Seguridad Social. Según la Autoridad, solo el 35% de los hogares que podrían recibir esta ayuda lo han hecho. "Lo que ellos quieren mostrar es los hogares que en algún momento desde el inicio de la vigencia de la prestación se han beneficiado de eso", ha explicado Cristina Herrero, presidenta de la AIREF.

Como consecuencia de estos datos, el Ministerio de Seguridad Social ha asegurado en un comunicado que "la opinión publicada hoy se ha elaborado sin interlocución con el área del Ministerio que dirige esta política".

Una defensa tras la poca concordancia de los datos. Y es que, mientras que el Ministerio asegura que 549.670 personas se han beneficiado del IMV, la AIREF reduce esta cifra hasta las 284.000.

Eugenia es una de las afectadas. Solicitó esta ayuda hace un año y aún no le ha llegado nada. Después del fallecimiento de su marido se fue de Asturias a Madrid para vivir junto a su hija e intentar, así, reducir gastos. "No voy a tirar la toalla hasta que consiga lo que me pertenece por ley", manifiesta ante las cámaras de Antena 3 Noticias. Incluso ha acudido al Defensor del Pueblo para intentar agilizar la prestación.

"Me dicen que hay que esperar, pero llega un momento en que uno explota"

"Tengo esperanza, eso no lo voy a perder. Es una lucha continua", confiesa Eugenia. Asegura que ha hecho todo lo que ha podido, pero esa ayuda que le corresponde, de momento, no le ha llegado.

Quien sí ha perdido la esperanza es José, que confiesa que se siente estafado: "Llevo tres años intentándolo y ni respuesta, ni ayuda, ni nada". Cuenta que cumple todos los requisitos, que llegó a contratar a un gestor, pero que todo ello no ha servido para nada. "Me dicen que hay que esperar, pero llega un momento en que uno explota", asegura. Él ya ha tirado la toalla.