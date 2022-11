El Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que no llega

En 2020 el Gobierno aprobaba el Ingreso Mínimo Vital y muchas familias se han quedado atrás para conseguir esta prestación. Un ejemplo de ello es Pepi, lo ha solicitado en dos ocasiones y se lo han denegado. "Tenemos que ir pegándonos con las administraciones o formando el taco para conseguir la ayuda", comenta.

En su casa entran al mes 463 euros y con ese dinero viven cinco personas. De hecho, asegura que hace cuatro meses que llamó a los Servicios Sociales y, en todo ese tiempo, no ha recibido respuesta. No tiene ningún tipo de ayuda, ni de un lado, ni de otro. Su marido asegura que no le llega para pagar la luz, el agua porque "con 463 euros, ¿qué hago?", se pregunta.

Han pedido la ayuda y la única respuesta que tienen es una carta donde le explican que "la ayuda está en trámite, pero nunca llega". "Al ministro (Escrivá), le diría que venga a mi casa y que vea las necesidad que tiene cada uno", dice Pepi.

Otro ejemplo es Julia, también ha solicitado dos veces la prestación y también se la han denegado. "Tardó la contestación de la negativa cuatro o cinco meses y no cobramos nada", asegura Julia.

Los precios de la cesta de la compra, los alimentos más básicos, están en los mercados con precios disparados. La inflación está provocando que miles de hogares no puedan hacer frente a los gastos más básicos. Julia dice que está "aburrida" de rellenar papeles para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. "Estoy aburrida y cansada".

Solicitudes denegadas

Siete de cada diez solicitudes del Ingreso Mínimo Vital presentadas en 2021 fueron rechazadas. Los sindicatos denuncian falta de personal. Los trámites se alargan y los solicitantes se aburren de tanta burocracia.

Los sindicatos lamentan que las plantillas de la Seguridad Social están envejecidas y que "no alcanzan para tramitar el conjunto de prestaciones de todo el sistema