Agricultores cortan la A5 en Mérida y lanzan piedras a los antidisturbios, que responden con gas lacrimógeno

La tensión no disminuye en las protestas de los trabajadores del campo. Este viernes, durante su cuarta jornada de manifestaciones, los agricultores han cortado la A5 a la altura de Mérida y han comenzado a lanzar piedras a los antidisturbios, que han respondido con gases lacrimógenos para desalojarlos de la autovía.

Los agricultores estaban impidiendo el tránsito de vehículos en ese punto cercano a Mérida de la carretera que une Madrid con Badajoz, cuando han empezado a lanzar las piedras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos han respondido y han conseguido que los manifestantes se replegaran con gases lacrimógenos. Cabe destacar que los agentes no habían sido autorizados por los poderes públicos para utilizar esos gases para dispersar los cortes de carreteras.

En los cuatro días que llevamos de protestas, las autoridades han identificado a más de 7.900 personas, se han puesto más de 3.000 denuncias y ha habido 20 detenciones. Esta misma tarde se ha conocido una nueva. La de un tractorista que participaba en una manifestación no autorizada en Burgos, y que ha chocado con un coche, mientras intentaba que este no le adelantara. El conductor ha sido trasladado al hospital con pronóstico grave.

El sector primario está cansado. "Lo dejé todo por el campo y ahora me veo que no sé si me he equivocado", dice un manifestante. "A nuestros hijos no podemos darles el nivel de vida porque no sacamos nada", dice otro. Por eso, aseguran que las movilizaciones por toda España no van a parar.

De hecho, los agricultores quieren colapsar Madrid durante la jornada del sábado con sus tractores y llegar a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Algo que inquieta al Ejecutivo. También preocupa la situación en Valladolid, ciudad que este sábado acoge la gala de los Goya. Los agricultores insisten en que se quieren hacer escuchar esa noche, aprovechando que todos los focos estarán puestos en la fiesta del cine. La Delegación del Gobierno ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.