Los agricultores acuerdan levantar el bloqueo de la AP-7 en la frontera con Francia

El pasado martes algunos agricultores decidieron cortar las carreteras catalanas con el objetivo de comenzar una protesta indefinida. Especialmente el corte se dio en la frontera con Francia, a 33 kilómetros de ésta, en la AP-7 (Pontós). Sin embargo, este pasado jueves se ha llegado a una serie de acuerdos con la Generalitat que han permitido que se levante este corte. Algunos agricultores, a pesar de este levantamiento de las protestas, continúan con los cortes como por ejemplo en la A-2 en Tàrrega.

El Consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort y Subiranas ha decido ante las presiones de los agricultores de Girona tras una reunión que ha llegado a durar más de cuatro horas. Sin embargo los manifestantes mantienen que si no se ven concretadas estas promesas, volverán a cortar las carreteras.

Se han aceptado casi todas las peticiones de los manifestantes más una ayuda que Mascort ha anunciado de mínimos de 200 euros por hectárea en las zonas de regadío donde haya afectado la sequía.

¿Qué se ha acordado?

Algunos de los sindicatos participantes han sido Revolta Pagesa y Unió de Pagesos y sus representantes y portavoces han expresado los acuerdos a los que se han llegado aunque también lamentan que no se haya conseguido el cese del director de la Agencia Catala del Agua (Samuel Reyes). Los protestantes se han conformado entonces con la destitución del número dos, Jordi Molist. El primero no ha sido cesado debido a que Mascort asegura que las quejas a la que se expone proveniente de los agricultores no son competencia suya. En cambio sí que el conseller ha considerado acertado la destitución del segundo debido a que considera necesario reorganizar el área de abastecimiento del agua, que era de lo que se encargaba Jordi Molist.

Otro de los acuerdos a los que se ha llegado es que las cuatro entidades agrarias que estaban presentes en la reunión puedan estar en el debate de la Política Agraria de la semana que viene en el Parlament de Cataluña.

También se ha llevado a cabo un cambio de nombre de la conselleria que pasa a llamarse Departament de Acció Climática, Agricultura, Ganadería y Pesca

Amenazan con seguir las protestas

Los agricultores catalanes no son los únicos que han amenazado con seguir con las manifestaciones si no se ponen en práctica las medidas acordadas, sino que a nivel nacional, la tensión entre los trabajadores del sector agrario y las autoridades continua. El pasado 28 de febrero hubo una nueva reunión de las principales asociaciones agrarias (ASAJA, UPA y COAG), con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

El ministro salió "satisfecho" de esta reunión alegando que "ha habido avances importantes en los temas que tenemos sobre la mesa pero aún nos queda un trecho por concluir". Sin embargo, portavoces como el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, se mostró más crítico alegando que "falta concreción" en las demandas que se han hecho: "se han puesto temas encima de la mesa pero no se ha concretado nada".

Barato asegura que esperarán pero que se adelanta y avisa de que "si no hay soluciones, habrá movilizaciones".

