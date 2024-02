Los agricultores tras la reunión con el ministro Planas: "Si no hay soluciones, habrá movilizaciones"

Los agricultores prometieron un febrero "caliente". Y así ha sido. Durante todo el mes las protestas y movilizaciones se han multiplicado por todo el país. Esta mañana, las principales asociaciones agrarias, ASAJA, UPA y COAG, han vuelto a reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Tras el encuentro, Planas se ha mostrado satisfecho: "Ha habido avances importantes en los temas que tenemos sobre la mesa pero aún nos queda un trecho por concluir". Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, ha sido algo más crítico. Insiste en que falta "concreción" a las demandas que se han hecho. "Se han puesto temas encima de la mesa pero no se ha concretado nada. Tenemos que esperar pero ya me adelanto: si no hay soluciones, habrá movilizaciones", decía Barato al finalizar su intervención.

El "paso al frente" de la Comisión Europea

De momento, las organizaciones agrarias van a seguir reuniéndose con sus equipos para trabajar en sus propuestas antes de volver a reunirse con el ministro Planas la semana que viene. Insisten en que tras esta última reunión "hay avances" y que van por el "buen camino" pero que todavía queda mucho por hacer.

Llegados a este punto, dicen, no se van a echar atrás: "Si conseguimos un 90% de las cosas que hemos planteado iríamos muy bien", afirma Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Por su parte, Planas ha querido destacar el "paso al frente" que ha dado la Comisión Europea que ya ha hecho una serie de propuestas en materia de simplificación de la política agraria común; en la ley de cadena alimentaria, en concreto, en la directiva de prácticas comerciales desleales; y, también, en cuestiones comerciales; que van, dice el ministro, "en el buen sentido".

Las movilizaciones continúan

Los agricultores no piensan parar las movilizaciones hasta que no vean resultados. Quieren hacerse escuchar y su calendario de protestas continúa activo. En Cataluña, por segundo día consecutivo, se mantienen los cortes en la AP7, muy cerca de la frontera. En un comunicado, los agricultores catalanes aseguran que, por ahora, no se van a mover de ahí. Si nadie se reúne con ellos, piensan quedarse hasta el lunes 4 de marzo.

Además, este jueves, 29 de febrero, se espera una gran tractorada en Valencia, convocada por la plataforma 6F. Y el próximo viernes 1 de marzo las movilizaciones llegan a La Palma.