Acusan a un banquero de Córdoba de estafar los ahorros de decenas de ancianos

Tiene cerca de 600 habitantes y en Navas del Selpillar, han estallado. Los vecinos acusan al único banquero del pueblo de estafar cientos de miles de euros a los vecinos. El hartazgo es mayúsculo, porque muchas son personas mayores que confiaban en él y que han visto truncada su confianza en él. Unos por ser los afectados, otros porque tienen familiares, todos se han unido y han denunciado ante la Policía Nacional lo ocurrido.

El banquero y presunto estafador se ha esfumado del pueblo, nadie le encuentra. Además la oficina bancaria se ha cerrado. Según cuentan a Antena 3 Noticias los vecinos, todo empezó con el caso de un señor que quería sacar dinero en el pueblo de al lado, donde hay otra sucursal del mismo banco, pensaba que tenía 15.000 euros pero apenas aparecían 900 euros. Fue entonces cuando se corrió la voz.

El acusado funcionaba siempre con el mismo 'modus operandi', según creen los afectados. El banquero habría intentado ganarse la confianza de los clientes para que los clientes no consultaran el dinero que tenían disponible en sus cuentas. Así él y sólo él controlaba lo que los clientes tenían.

La mayoría de los afectados son personas mayores y alguna es una persona con discapacidad, por lo que tenían más difícil moverse a otros pueblos a consultar sus movimientos o verlos por internet. Cuando algunos de los afectados le pedía sacar dinero, él, dicen los vecinos, insistía para llevarles el dinero en mano. Así los clientes supuestamente estafados no miraban el dinero que tenían y no se levantaban sospechas.

"Cuando le he pedido el dinero me lo ha dado en mano y no ha habido problemas"