16 familias okupan un edificio de la Sareb: "Es la forma más sencilla de conseguir un alquiler social"

Hace casi tres meses, 16 familias entraron a vivir ilegalmente en un edificio de Quart de Poblet, en Valencia. "Pagamos un dinero y nos dieron las llaves", cuentan. Todos son jóvenes, no tienen trabajo y tampoco, dicen, otro lugar donde vivir. "La casa es del banco, yo no he okupado la casa de nadie", explican. El edificio es propiedad de la Sareb.

El llamado "banco malo", cuenta con unas 44.000 viviendas y de esas, 3.600 están okupadas ilegalmente y en proceso de desalojo. Hay otras okupadas por familias que han acreditado que son vulnerables y en esos casos, la Sareb las incluye en programas de alquiler social para que puedan conseguir una vivienda. Las familias de Quart aseguran que han solicitado que se les considere familias vulnerables para que se les de un alquiler social. "Estaba en la calle con mi bebé", "No hacemos daño a nadie", explican a un equipo de Antena 3 Noticias. También insisten en que ya han entregado toda la documentación que se les ha requerido para optar a ese alquiler social.

También son propiedad de la Sareb 28 pisos en Montserrat, Valencia, bajo amenaza de desahucio. Allí conviven propietarios, alquilados y okupas. "No me puedo permitir el lujo de pagar un alquiler normal", explican estos últimos. En el pueblo aseguran que algunos de ellos son conflictivos y que han habido problemas y peleas. "Vivimos aquí muy bien, pero los vecinos no nos quieren", insiste uno de los 'okupas'. La mala convivencia impide que entren el programa de ayuda y se les pueda asignar una vivienda. Por lo que si nada cambia, este miércoles serán desahuciados y tendrán que dejar las casas.

