Un 15% de los hosteleros valencianos cierra tras la DANA en muchos de los pueblos afectados

La destrucción total es la imagen de muchos negocios de hostelería a día de hoy en las localidades afectadas por la catástrofe. Un mes y medio después de la riada algunos hosteleros no saben si continuar o no trabajando. Manuel Espinar, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia comenta los datos: "Hay 1400 locales con diferentes grados de daños en los 78 pueblos afectados por la DANA. 210 de estos negocios no van a abrir y esto es debido a diferentes casuísticas, bien que no hay relevo generacional o se plantean problemas financieros o inversiones muy fuertes o personas que no quieren pedir préstamos".

Desde la Federación de Hostelería hemos puesto en marcha un plan Marshall para intentar que la gente levante las persianas a través de servicios gratuitos de asesoramiento, colaborando, prestando ayuda, además, estamos con un bus visitando pueblo a pueblo y polígono a polígono con técnicos de la cámara de comercio y de hostelería informando a los gerentes para que conozcan de primera mano que ayudas hay y qué pueden hacer al respecto.

La situación que se ve y se vive en los municipios afectados no acompaña, hay todavía lodo, mucho por limpiar y polvo en el ambiente. Los vecinos de Paiportalo tienen claro: "faltan ayudas para salir adelante y tal y cómo está todo no se puede empezar a trabajar, esto va para largo".

Una de las consecuencias de la DANA son las cancelaciones de eventos y cenas y comidas de empresa. Félix Espinar, gerente del establecimiento la Masía de las Estrellas en Catarroja explica: “Ha habido un 60% de anulaciones de Navidad debido a que muchas grandes empresas están gravemente dañadas, en algunas no ha quedado piedra sobre piedra, algunas están con ERTES y otras en fase de reconstrucción. Esto ha sido una desgracia de gran magnitud. No todo el mundo de Valencia puede acceder aquí ni los de aquí, allí. Volver a la normalidad será algo muy lento.”

Es cuestión de tiempo y de superar los daños materiales y emocionales. El sector cuantifica 300 millones de euros en pérdidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.