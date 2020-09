Will Smith se emociona con el gesto de Diego Méntrida: "Amo a este triatleta español, me has hecho llorar"

Diego Méntrida protagonizó una de las imágenes del deporte con su gran gesto de deportividad. El triatleta luchaba por el podio de la prueba de Santander cuando adelantó a James Teagle tras un error del británico, que se equivocó de camino.

El triatleta español avanzó unos metros pero no tardó en detenerse a escasos pasos de meta para que James Teagle le adelantara y terminara en tercera posición. Diego Méntrida acabó en cuarta posición, perdiendo el podio pero ganándose una gran ovación del público, que agradeció con cariño su gesto de deportividad.

James Teagle, que parecía abrir los brazos antes de que Méntrida se detuviera, agradeció el gesto al triatleta en esta prueba disputada en Santander. "No me parecía justo, él me había ganado donde tenía que ganarme, que es corriendo", dijo Méntrida.

Will Smith, emocionado

La imagen está dando la vuelta al mundo y el triatleta se ha ganado la admiración del mundo del deporte; son muchos los que han alabado públicamente el detalle de deportividad de Méntrida. El último que se ha sumado a los elogios al triatleta español ha sido el popular actor Will Smith. El estadounidense publicó en sus redes sociales un vídeo en el que reconoce que lloró con el gesto de Diego Méntrida.

"Amo a este chico, un triatleta español llamado Diego Méntrida. Vio como otro triatleta de nombre James Teagle se equivocaba de camino y dejó que Teagle pasara la linea de meta antes que él", relata Smith en el vídeo. Y siguió: "Hoy es domingo, Diego. Y me has hecho llorar. He llorado. Eres un ejemplo de integridad. Te aprecio, Diego".

"La verdad que es algo que no te esperas", ha explicado Diego Méntrida a Espejo Público sobre el vídeo de Will Smith. "Le agradezco el gesto y ahora estoy obligado a ver todas sus películas y el Príncipe de Bel-Air", bromea el joven.