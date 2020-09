Deja pasar a su rival en la meta porque se equivocó de camino, el enorme gesto de deportividad de Diego Méntrida

Diego Méntrida ha protagonizado una de las imágenes del deporte de los últimos días con su gran gesto de deportividad. El triatleta luchaba por el podio de la prueba de Santander cuando adelantó a James Teagle tras un error del británico, que se equivocó de camino.

El triatleta español avanzó unos metros pero no tardó en detenerse a escasos pasos de meta para que James Teagle le adelantara y terminara en tercera posición. Diego Méntrida acabó en cuarta posición, perdiendo el podio pero ganándose una gran ovación del público, que agradeció con cariño su gesto de deportividad.

La imagen está dando la vuelta al mundo y el triatleta se ha ganado la admiración del mundo del deporte. "No me parecía justo, él me había ganado donde tenía que ganarme, que es corriendo", afirmó Diego Méntrida después de la prueba.

James Teagle, que parecía abrir los brazos antes de que Méntrida se detuviera, agradeció el gesto al triatleta en esta prueba disputada en Santander.