El entrenador del Viladecans estalla contra el Andorra de Piqué: "Si vienen hace 15 días aquí no ganan"

Gerard Piqué no estuvo presente en la victoria de su Andorra ante el Viladecans. El técnico local, que perdió por 0-1 ante los del central azulgrana, ya estaba cabreado antes del encuentro con la compra y tras la derrota estalló por la adquisición del jugador del Barcelona.

"Han fichado a diez jugadores y eso no se suele hacer. Si este equipo viene hace 15 días aquí no ganan. No es lo normal, lo normal es que hubiera comprado el Reus que está en Segunda y es más fácil de ponerlo en Primera. Quizá haya historias por Andorra que no conocemos", dice Raúl Paje.