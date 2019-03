Las runners, consternadas con el hallazgo del cuerpo de Laura Luelmo: "Que ninguna mujer deje de correr porque no se siente segura"

El cuerpo de Laura Luelmo fue hallado en la localidad onubense de El Campillo. La profesora zamorana salió a correr y ya no se supo nada de ella. Por ello, el mundo del running está conmocionado.

"Lo ocurrido es muy desafortunado, de corazón espero que aparezca y esté bien y esto no signifique que las mujeres dejen de correr", afirma Cristina Mitre, embajadora de 'sincronizadas.com'.

'Sincronizadas' es una plataforma que busca conectar a mujeres para que no corran solas. "Esta herramienta no soluciona ningún problema, para eso se necesitan medidas de educación o legales. Pero lo que no queremos es que ninguna mujeres deje de correr porque no se siente segura".

La plataforma salió horas antes de que la Policía confirmarse que el cuerpo sin vida hallado en Huelva era el de Laura Luelmo. Otro trágico suceso que aumenta la inseguridad de las corredoras.

Por ello, 'Sincronizadas' busca combatir el miedo de las runners. Ya se ha puesto en práctica en varios lugares del país y cuenta con más de 3.000 mujeres unidas por una misma causa.