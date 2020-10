El 'youtuber' GuilleWhat se juega la vida a 192 metros en un puente de Talavera de la Reina practicando parkour extremo

Le gusta estar en las alturas, es su pasión desde hace 13 años. Su último objetivo: el puente atirantado de Talavera de la Reina. El 'youtuber' GuilleWhat subió a lo más alto, 192 metros a pulso y sin ninguna protección.

Para él se trata de un simple paseo entre estos 152 cables, pero es el puente atirantado más alto de España y el segundo de Europa. Desde arriba casi se toca el cielo. Ha colgado el video en Instagram y ha dicho que "el objetivo no es ponerse en peligro ni arriesgar la vida por un puñado de 'likes', sino mejorarse a uno mismo y disfrutar".

El Ayuntamiento le denunciará

No había pedido permiso y vistas estas imágenes el ayuntamiento de Talavera no descarta una denuncia: "Estamos recabando datos con Policía Nacional para poner la correspondiente denuncia. Esta vez no ha pasado nada, pero puede haber un efecto llamado y no queremos que eso ocurra", dice Flora Bellón, concejala de Seguridad.

No es la primera vez que llegan arriba; hace cuatro años tres jóvenes enmascarados ya subieron el puente. Y es que el atirantado es un imán para los amantes del parkour.

