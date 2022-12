Un equipo francés rechaza a Asier de la Iglesia por padecer esclerosis múltiple: "Me dijeron '¿cómo puedes seguir jugando?'"

Asier de la Iglesia, jugador del Ordizia Saskibaloia de baloncesto, ha explicado la discriminación que sufrió por la esclerosis múltiple que sufre desde hace años. Un equipo francés se interesó por sus servicios, pero al enterarse de la enfermedad comenzó a poner problemas para no ficharle.

Después de aquello no recibió ofertas ni llamadas de ningún equipo durante cuatro años. Asier asegura que existe mucho desconocimiento sobre esta enfermedad.

"Durante cuatro años no me quiso fichar ningún equipo y no recibí ninguna llamada para hacer una prueba", indica Asier.