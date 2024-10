Ilia Topuria, sobre su combate ante Max Holloway: "Me alegra que nadie le haya podido tumbar, voy a ser el primero en apagarle la luz"

Ilia Topuria afronta este sábado por primera vez la defensa del cinturón del peso pluma que conquistó de forma brutal el pasado mes de febrero ante ante Alexander Volkanovski, después de un nocaut histórico ante el peleador australiano. El evento UFC 308 en Abu Dhabi tendrá como pelea estelar el combate entre el hispano-georgiano y Max Holloway, un luchador que ya ha sido campeón de la división y al que nadie ha logrado noquear tras 33 peleas. Pero Ilia, una vez más, está seguro de que volverá a hacer historia y finalizará por nocaut al luchador hawaiano.

"A Volkanovski nadie lo había noqueado en la división, mucho menos con una sola mano, y fui el primero. Mi mentalidad siempre ha sido así y siempre será de la siguiente manera: si alguien lo pudo hacer, yo también puedo hacerlo. Y sin nadie lo hizo, puedo ser el primero en hacerlo", apuntó Topuria en una entrevista con Eurosport.

"Me da mucha alegría que nunca nadie le haya podido tumbar (a Max Holloway) y no tengo ninguna duda de que voy a ser el primero en apagarle la luz. Para todo el mundo será como, '¡Wow! ha noqueado a Max Holloway...', pero para mí es como ya pasó tu era, tu momento, ahora es mi momento. Es así de simple", explicó Ilia Topuria.

"¿Holloway? Haga lo que haga, esta jodido, está muy jodido"

El actual campeón del peso pluma de la UFC también reiteró su intención de retar a Holloway a intercambiar golpes en el centro del octógono en los primeros diez segundos del combate, algo que el hawaiano ha realizado en algunas de sus peleas pero en los últimos segundos del quinto round.

"Es algo que voy a hacer. No me importa lo que él piense de si me lo merezco o no. En qué momento le he preguntado yo a él lo que me merezco. Dios sabe lo que me merezco. Yo le voy a señalar el suelo. Si no quiere hacerlo, será decisión suya. Peor yo saldré ahí y apuntaré hacia el suelo. Porque lo que él hace es apuntar al suelo en los últimos diez segundos del combate. Y es que no vamos a llegar al quinto asalto, no vamos a tenerlo. Entonces, yo quería regalarle ese espectáculo a los fans. Si él no quiere hacerlo y da un pasito para atrás, entonces entrará otra estrategia en juego. Así que, haga lo que haga, esta jodido, está muy jodido", aseguró Topuria.

Ilia Topuria también desveló sus planes y objetivos para los próximos años.

"No quiero ser el típico que defiende el título 30.000 veces, a mí me gustan las peleas que generan expectativas, que realmente representan un reto para mí", indicó el hispano-georgiano.

Además, Topuria admitió que si recibe "la llamada de la UFC" y le "dan el OK para pasar a peso ligero", no lo dudará y subirá de peso para pelear en otra división.

Día y hora del combate entre Ilia Topuria y Max Holloway

El combate por el cinturón del peso pluma de la UFC entre Ilia Topuria y Max Hollowayse celebrará el sábado 26 de octubre a partir de las 23:00 horas (horario peninsular), en el Etihad Arena de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Los combates estelares de la velada serán los siguientes:

Ilia Topuria (C) vs Max Holloway (Título Peso Pluma)

Robert Whittaker vs Jamzat Chimaev (Peso Medio)

Lerone Murphy vs Dan Ige (Peso Pluma)

Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic (Peso Semipesado)

Shara Magomedova vs Armen Petrosyan (Peso Medio)

Geoff Neal vs Rafael Dos Anjos (Peso Welter)

Mateusz Rebecki vs Myktybek Orolbai (Peso Ligero)

Said Nurmagomedov vs Daniel Santos (Peso Gallo)

Agus Magomedov vs Bruno Ferreira (Peso Medio)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com