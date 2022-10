El terrible momento del surfista francés Pierre Rollet en Nazaré: "Un descenso al infierno"

Surfear en Nazaré está solo al alcance de los mejores surfistas del mundo. Cuando la ola portuguesa bombea de verdad, el surf pasa a ser algo muy serio. Un error, un mal cálculo y todo puede complicarse de forma agónica.

Los mejores del mundo han sufrido terribles caídas y sustos en Nazaré, una ola que no perdona y en la que muchos surfistas han rozado la muerte.

El surfista Pierre Rollet decidió desafiar a las olas gigantes de Nazaré el pasado invierno y todo lo documentó en una serie de vídeo bajo el título de 'Deep In'. Durante tres episodios, el surfista francés, un especialista en olas gigantes y que ha surfeado en Belharra, Jaws y la mayoría de spots donde se reúnen los mejores surfistas del mundo, narra cómo se prepara para surfear en el mítico spot portugués.

En el capítulo de Deep In, Pierre Rollet narra la decisión de acudir a un swell histórico en Nazaré. El surfista francés coge algunas olas para el recuerdo en el mítico enclave del sur de Portugal.

Pero los problemas para Pierre Rollet comienzan en la segunda entrega de 'Deep In', donde cuenta su terrible caída en una ola de Nazaré en pleno mes de enero. Una caída que estuvo a punto de costarle la vida.

"Reboté, reboté, rebote y paré. Y en la parte de atrás, veo la visión del horror"

Rollet explica que se encontraba en el agua a primera hora de la mañana, el momento en el que se lanzó a por una gran ola. El surfista francés la comienza a bajar, pero pierde el control y sale despedido, chocando repetidamente contra el agua antes de ser engullido por una mole de agua.

"Reboté, reboté, rebote y paré. Y en la parte de atrás, veo la visión del horror. Veo que el labio empieza a curvarse y me digo: 'Wow, son las 7 de la mañana, estamos solos en el agua. La única tripulación que está allí con nosotros en el agua. Estaban Garrett McNamara, Andrew Cotton y Alemao de Maresias", cuenta Pierre Rollet

"Me dije: 'Vaya, me van a dar una paliza gigantesca. No hay nadie en el agua. Realmente vas a tener que mantenerte centrado'", recuerda el surfista francés.

"Sentí electricidad por todo mi cuerpo. Fue extremadamente violento"

"Espero que mi equipo esté allí, muy unido, para venir a recogerme. Y entonces, veo ese labio, empiezo a revolcarme con él, la caída parece no tener fondo y en la caída, un pánico enorme. Me digo: 'Cuando llegue al fondo, me voy a hacer añicos'. Así que disparé dos botes al mismo tiempo desde mi chaleco", narra Pierre Rollet.

"Sentí electricidad por todo mi cuerpo. Fue extremadamente violento. A pesar de que ya he tenido muchas caídas en Nazaré, la violencia fue desproporcionada con respecto a lo que suele ocurrir", desvela el surfista francés.

"Quedé aplastado, caminaba como un abuelito de 80 años"

"Me sumergí, estaba bien. Extrañamente, yo estaba cómodo. No me faltaba el aire, estaba bastante bien. Lo manejo tranquilo, me sumerjo bajo el agua. Es muy violento y de repente se calma. Siento que estoy volviendo a la superficie y, de repente, ¡Wow! me aplastan de nuevo en todas las direcciones. Así que inflé un tercer bote de mi chaleco. Estaba empezando a ser un tiempo muy largo bajo el agua y me dije: 'Bueno, tendrás que pensar en otra cosa por un rato'", cuenta Pierre Rollet.

"Salí a la superficie y allí inhalé muy fuerte porque mis pulmones estaban vacíos. Tengo todas las costillas que se han partido hacia afuera. Y ahí llega una segunda ola, me crujían las costillas al respirar. Tenía un aliento muy delgado. De hecho, llega una tercera ola, según el equipo. Vuelvo a subir y allí Maya viene a buscarme porque en la radio el observador no podía encontrarme, nadie sabía dónde estaba. Estaban esperando en la zona de impacto porque Alemao, el brasileño, les dijo que me caí con el labio. Vio la imagen de lado, claramente me dijo que era una visión de horror. Y allí, dijo que salí como 400 metros más abajo. Así que Maya se me acerca, trata de levantarme, pero no puedo subirme al trineo de la moto y volteamos", recuerda el surfista.

Al final, Pierre Rollet llegó sano y salvo a la playa, aunque tardará en olvidar lo ocurrido en aquella caída en Nazaré.

"Demasiada presión para las 8 de la mañana. Y ahí quedé aplastado, caminaba como un abuelito de 80 años. Apenas podía respirar, pensé que tenía todas las costillas rotas. Pasé dos olas bajo el agua", explica Pierre Rollet.