La tenista Emma Raducanu rompe a llorar en pleno partido al ver a su acosador en la grada

La tenista Emma Raducanu se derrumbó en pleno partido en el Dubai Duty Free Tennis Championships al reencontrarse con un acosador en la grada. Raducanu no pudo contener las lágrimas en el 0-2 del primer set contra la checa Karolina Muchova. Desde la WTA han condenado en un comunicado este episodio y le ha prohibido acudir a todos los eventos a la espera de la evaluación de la amenaza.

"Este mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes en el Dubai Duty Free Tennis Championships y posteriormente expulsado", detalla el comunicado. El hombre se acercó a Raducanu el lunes después del triunfo de Emma en la ronda inicial ante la griega Maria Sakkari.

La seguridad del estadio le sacó del recinto después de que la tenista informara de la situación a la juez de silla con gestos de desesperación y apoyada en el soporte de su silla. El partido- que fue interrumpido por la lluvia- estaba programado en la pista 2 y terminó con la victoria de Muchova, por 7-6(6) y 6-4.

Desde la WTA señalan que "la seguridad de las jugadoras es nuestra máxima prioridad y se informa a los torneos sobre las mejores prácticas de seguridad para eventos deportivos internacionales. La WTA está trabajando activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y brindarle el apoyo necesario. Seguimos comprometidos a colaborar con los torneos y sus equipos de seguridad en todo el mundo para mantener un entorno seguro para todas las jugadoras".

Otro episodio de acoso

No es la primera vez que la te tenista sufre acoso. Entre el 1 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021 sufrió varios episodios de acoso por parte de Amrit Magar (ex conductor de reparto de Amazon). Esto provocó una orden de alojamiento de cinco años, en los cuales el hombre no podía acercarse a menos de 1,6 kilómetros de la tenista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com