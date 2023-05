La rajada de Daniil Medvedev tras ser eliminado de Roland Garros

Daniil Medvedev, actual número dos de las ATP, se la pegó en su estreno en Roland Garros ante el brasileño Thiago Seybold Wild, procedente de la fase previa. El tenista ruso sucumbió en cinco sets (7-6 (5), 6-7 (6), 2-6, 6-3 y 6-4) y se despide de París a las primeras de cambio. Tras la inesperada derrota, el moscovita apareció en rueda de prensa y aseguró estar "contento" por el hecho de que la temporada en tierra batida ya había acabado para él.

"Cada vez que termina la gira de arcilla, estoy feliz. No importa lo que haga, cuartos de final o lo que sea. Si a la gente le gusta comer tierra, tener arcilla en sus zapatos, en sus medias, en sus bolsos... bien por ellos, a mí no", admitió Medvedev.

No obstante, el tenista ruso reconoció que le hubiera gustado seguir más tiempo en Roland Garros. "Me hubiera gustado seguir más tiempo en París incluso si es con tierra", reconoció Medvedev.

El ruso admitió que se quedó "decepcionado" por la "dura" derrota en primera ronda, pero aseguró que tiene la sensación de que jugó "bien", solo que su rival lo hizo aún mejor.

"Él jugó genial", afirmó. "Creo que si (Seyboth Wild) sigue así, para fin de año estará en el top 30", vaticinó el moscovita.

Medvedev señaló que aún no sabe si podrá jugar este año en Wimbledon, que en 2022 vetó a los tenistas rusos y bielorrusos tras la invasión rusa de Ucrania, y avanzó que, en caso de poder jugar, no le preocupa una posible acogida negativa del público.

"No se puede controlar todo. Si la gente decide ser hostil o difícil, así será. Si son amables, tanto mejor. Nosotros no podemos decidirlo. Claro que me alegraría mucho poder ir al Reino Unido a jugar en Wimbledon", admitió Medvedev.