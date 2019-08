Según ha informado la organización del US Open en un comunicado, Nadal gana por incomparecencia y pasa a tercera ronda, en la que se medirá al ganador del duelo entre Fernando Verdasco y el coreano Hyeon Chung.

"Sabía que era una posibilidad desde esta mañana", dijo en una rueda de prensa el jugador australiano, de 23 años, que aseveró que empezó a sentir molestias y dolor al despertarse por la mañana e ir a ponerse los calcetines.

Los mensajes de Rafa

El australiano describió que tenía la zona inflamada y que había decidido retirarse para no pasar por un proceso de lesión como el que le afectó en enero.

Preguntado sobre si había hablado con Nadal, Kokkinakis respondió que no, aunque sí dijo que había recibido mensajes de un tal 'Rafael': "Recibí mensajes de Rafael. No conozco a esta persona, no lo he leído aún pero si es él... con suerte no es un 'troll', pero si es él, lo agradezco", dijo entre risas.