Rafa Nadal vuelve a entrenar tras retirarse de Wimbledon y ya piensa en el Masters de Canadá

'La Bestia' ha vuelto. Rafa Nadal ya está entrenándose para preparar la gira estadounidense en pista rápida, el balear ya se ha recuperado del desgarro abdominal que le obligó a retirarse de Wimbledon antes de jugar las semifinales contra Nick Kyrgios.

Esta inoportuna lesión le impidió luchar por el 'Grand Slam' (ganar los 4 grandes en un año) y no le dio la oportunidad de levantar Wimbledon, torneo que no gana desde 2010, es el Grand Slam que más tiempo lleva sin alzar.

Canadá para preparar el US Open

Sin embargo, la cabeza de Rafa no conoce de excusas, de lamentos, ni de descansos, el ganador de 21 'grandes' ya está ejercitándose en su Academia para volver a coger tono y afrontar una gira que siempre le motiva. Disputará, si todo va bien, el Masters 1.000 de Canadá, en Montreal, donde ha ganado en 5 ocasiones. Esta preparación en el torneo canadiense le permite llegar competitivo al US Open, el último Grand Slam de la temporada. Su presencia en el Masters de Cincinnati no es segura.

El 5 de agosto comenzará el torneo por lo que el español tiene por delante semana y media para seguir preparándose. Nadal buscará el 5º título de la temporada tras Melbourne, Open de Australia, Acapulco y Roland Garros, también perdió la final del Masters de Miami frente a Fritz, donde jugó con un problema en el costado.

Parece que el tratamiento en el pie funciona

Días muy importantes para Rafa, al que se le ve contento y esperanzado tras, aparentemente, haber superado el dolor en el maltrecho pie, la última intervención en Barcelona tras Roland Garros parece que ha sido exitosa y al menos en Wimbledon no se le vio renqueante. Sus esperanzas y las de toda España para que Nadal siga jugando y enamorando están en la salud de ese pie.